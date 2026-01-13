사진=그룹 아이브 장원영 SNS
그룹 아이브(IVE) 장원영이 유명 셰프 손종원의 레스토랑을 찾은 근황을 전했다.

장원영은 지난 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장미꽃 이모티콘을 덧붙이며 손종원 셰프가 운영하는 레스토랑에서 저녁 식사를 즐기는 모습을 게재했다.
공개된 사진 속 장원영은 검은색 오프숄더 상의를 착용한 채 테이블 위에 놓인 거대한 붉은 장미 꽃다발 옆에 자리하고 있다. 그는 양손으로 턱을 괴는 포즈를 취하거나, 입술 모양의 초콜릿을 들고 윙크를 하는 등 다채로운 표정으로 시선을 사로잡았다.
특히 장원영은 장미 꽃다발을 촬영한 사진에 손종원 셰프의 계정을 직접 태그해 눈길을 끌었다.

한편 장원영이 소속된 아이브는 오는 4월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM) 공연을 이어갈 예정이다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

