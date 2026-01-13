사진=그룹 아이브 장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 장원영이 유명 셰프 손종원의 레스토랑을 찾은 근황을 전했다.장원영은 지난 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장미꽃 이모티콘을 덧붙이며 손종원 셰프가 운영하는 레스토랑에서 저녁 식사를 즐기는 모습을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 검은색 오프숄더 상의를 착용한 채 테이블 위에 놓인 거대한 붉은 장미 꽃다발 옆에 자리하고 있다. 그는 양손으로 턱을 괴는 포즈를 취하거나, 입술 모양의 초콜릿을 들고 윙크를 하는 등 다채로운 표정으로 시선을 사로잡았다.특히 장원영은 장미 꽃다발을 촬영한 사진에 손종원 셰프의 계정을 직접 태그해 눈길을 끌었다.한편 장원영이 소속된 아이브는 오는 4월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM) 공연을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr