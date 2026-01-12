사진=그룹 뉴진스 다니엘 SNS 라이브 방송

그룹 뉴진스 출신 가수 다니엘이 소속사 어도어로부터 전속계약 해지 통보를 받은 뒤 처음으로 입을 열었다.다니엘은 12일 오후 유튜브 등 개인 소셜미디어(SNS) 라이브 방송을 켜고 약 9분간 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이는 전속계약 해지 이후 그가 직접 대중 앞에 나선 첫 행보다."안녕 버니즈(팬덤 명)"라며 말문을 연 다니엘은 방송 초반 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다. 그는 "이렇게 인사하는 순간이 낯설다"며 "기다려줬다는 말로는 부족하다. 버니즈는 그 자리에 그대로 있었다"고 팬들에게 감사를 표했다.이어 팬들이 보낸 편지를 읽었다고 언급하며 "지난 시간 동안 많이 배우고 지켜야 했다. 가족을 바라보는 마음도, 세상을 바라보는 시선도 달라졌다"고 털어놨다. 또한 "무대 위에서 마주했던 눈빛과 기억들이 지금의 저를 지탱해주고 있다"고 덧붙였다.자신을 둘러싼 상황에 대해 억울함도 내비쳤다. 다니엘은 "멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠다. 진실은 내게 남아있다"고 주장하며 "마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다. 이건 끝이 아니다"라고 강조했다.다만 현재 진행 중인 구체적인 법적 분쟁 내용에 대해서는 말을 아꼈다. 다니엘은 "지금 많은 상황이 정리 중인 과정에 있다"면서 "때가 되면 소송과 여러분이 궁금해하는 것들을 다 말씀드리겠다"고 전했다.그는 "앞으로의 날들을 진실하고 아름답게 나누고 싶다"며 "여러분의 하루하루가 빛으로 가득 채워지길 바란다"는 말로 방송을 마무리했다.앞서 어도어 측은 지난달 말 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다. 계약 위반 행위에 대한 시정 요구가 기한 내 이행되지 않았다는 이유에서다. 이후 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표 등을 상대로 약 430억 9000만 원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr