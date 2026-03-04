가수 우즈/사진 = EDAM엔터테인먼트

가수 우즈/사진 = EDAM엔터테인먼트

가수 WOODZ(우즈, 조승연)가 데뷔 13년 만에 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’(아카이브. 1)을 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.‘Archive. 1’은 우즈가 처음 선보이는 정규 앨범이자, 새로운 출발을 알리는 첫 번째 기록물이다. 오랜 시간 쌓아온 음악적 색깔과 그가 좋아하고 잘할 수 있는 것들을 집약해 완성했으며, 총 17곡이라는 볼륨만큼 다채로운 장르와 매력을 담아냈다. 전곡 작사·작곡·프로듀싱에 참여한 우즈는 이번 앨범을 통해 그간의 ‘준비 단계’를 지나 본격적인 도약의 출발점에 서겠다는 각오를 전했다.더블 타이틀곡 ‘Human Extinction’(휴먼 익스팅션)과 ‘NA NA NA’(나 나 나)를 비롯해 선공개곡 ‘CINEMA’(시네마), ‘Bloodline’(블러드라인) 등 총 17개 트랙이 수록됐으며, 록발라드, 팝 펑크, 재즈, 얼터너티브 R&B 등 폭넓은 장르 스펙트럼을 아우른다. 이에 발매를 기념해 우즈가 직접 전한 일문일답을 공개한다.다음은 우즈와 일문일답 전문Q1. 데뷔 이후 첫 정규 앨범 ‘Archive. 1’을 발매하게 된 소감은 어떠신가요?데뷔 13년 차에 처음으로 정규 앨범을 내게 되어 설레는 마음이 가장 큽니다. 17곡이라는 많은 곡 수가 담긴 만큼 각 곡마다 다른 매력이 있는데, 듣는 분들께서 어떻게 느껴주실지 궁금합니다.Q2. ‘Archive. 1’은 어떤 앨범인가요? 제목의 의미도 궁금합니다.그동안의 활동을 돌아보면 제게는 일종의 준비 단계였다고 생각합니다. 이 앨범을 기점으로 보여드리고 싶은 행보가 정말 많다는 생각 속에서 만들게 된 앨범입니다. ‘Archive. 1’이라는 제목은 지금까지 활동하면서 느낀 제가 좋아하고 잘할 수 있는 것들을 한데 모아 기록해 둔, 말 그대로 저의 첫 번째 아카이빙이라고 보시면 될 것 같습니다.Q3. 이번 앨범을 준비하며 가장 신경 쓴 부분은 무엇인가요?17곡이라는 많은 트랙이 수록된 만큼, 한 곡 한 곡 모두 완성도 높은 결과물을 만들기 위해 더욱 공을 들였습니다. 그리고 콘셉트 포토, 뮤직비디오, 영화, 콘서트 등의 프로젝트들을 통해 다양한 시각으로 앨범에 몰입하실 수 있도록 준비했습니다. 첫 정규이기도 하고 여러모로 큰 규모의 앨범인 만큼 잘 즐기실 수 있도록 신경을 많이 썼습니다.Q4. 17곡 중 특별히 애착이 가는 곡이 있다면 어떤 곡일까요?사실 모든 트랙에 애착이 가지만, 아무래도 ‘Human Extinction’과 ‘NA NA NA’에 좀 더 애착이 가는 것 같습니다. ‘Human Extinction’은 원래 앨범에 들어갈 예정이 아니었는데, 곡이 가진 파괴적인 힘에 끌려 다시 듣다 보니 타이틀곡까지 오게 됐습니다. ‘NA NA NA’는 멜로디와 트랙이 잘 나와 개인적으로도 좋아하는 곡이고, 발매 전 지인 뮤지션들이 가장 많이 좋아해 준 곡이기도 해서 애착이 가는 것 같습니다.Q5. 이번 앨범을 통해 보여주고 싶은 모습이 있을까요? 듣고 싶은 반응이나 이루고 싶은 목표가 있는지도 궁금합니다.이번 앨범을 통해 보여주고 싶은 어떤 모습이 있다기보다는, 제가 할 수 있는 최선을 다해 보여드리고 싶었습니다. 그 이후에 어떤 아티스트로 봐주실 지가 오히려 궁금합니다. 그리고 이번 앨범의 구체적인 목표를 정해두진 않았지만 다음 행보가 궁금해지는 아티스트, 실제로 라이브를 듣고 싶다는 생각이 드는 아티스트로 기억되면 좋겠습니다. 더 나아가 저의 꿈인 스타디움 규모의 월드투어를 할 수 있는 아티스트가 되기 위해 노력하는 모습을 보여드리면 좋을 것 같습니다.Q6. 오는 3월 14일부터 동명의 월드투어를 앞두고 계신데, 기대 포인트는 무엇인가요?이번 콘서트의 가장 큰 포인트는 정규 앨범 곡들이 많이 들어간다는 점입니다. 한 번도 공개되지 않았던 정규 앨범 라이브 무대들을 즐기실 수 있고, 저를 대표하는 곡들도 함께 만나보실 수 있습니다. 그리고 다양한 편곡과 무대 구성으로 재미있게 즐기실 수 있도록 준비했으니 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.Q7. 마지막으로 리스너 및 팬분들께 전하고 싶은 말씀이 있으신가요?언제나 여러분의 행복에 조금이나마 보탬이 될 수 있는 가수가 되도록 노력하겠습니다. 항상 건강하시고, 행복한 하루하루로 채워 나가시길 바라겠습니다. ‘Archive. 1’ 많은 사랑 부탁드립니다!최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr