사진=한림예고 공식 SNS

그룹 클라씨 멤버 원지민이 졸업 앨범에 실리지 않았다. 그는 "이렇게나 잘 찍었는데 나빴다"라며 학교를 향해 서운함을 드러냈다.지난 11일 한 온라인 커뮤니티와 등에 따르면 원지민은 "이게 내 졸업사진이야"라며 팬들에게 졸업 사진을 직접 공유했다.이 과정에서 원지민은 팬들에게 "나 졸업앨범 사진이 누락돼서 그냥 내가 다 보내줄게... 앨범에 내 이름이랑 사진 하나도 없어"라고 말한 것으로 알려졌다. 지난 8일 진행된 졸업식에서 받은 졸업 사진 속 자신의 이름과 사진이 누락됐음을 확인한 것.원지민은 "이렇게나 잘 찍었는데. 흥 나빴다"라면서도 "끝난 일이니까 그만 아쉬워해야지"라며 씁쓸한 마음을 달랬다.원지민은 지난 8일 한림연예예술고등학교 실용음악과를 졸업했다. 한림예고 측은 같은날 공식 SNS에 "실용음악과 졸업생들을 소개합니다"라며 학생들의 졸업 사진을 가나다 순으로 공개했다. 해당 게시물에는 더윈드 박하유찬, 투어스 멤버 경민 등이 있었다. 그러나 여기에서도 원지민은 없었다.이를 알아차린 학교 지난 10일 공식 SNS에 "한림예고 실용음악과 14기 원지민(CLASSy)의 졸업앨범 사진을 다시 게재합니다"라며 뒤늦게 게시물을 따로 업로드했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr