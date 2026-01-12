/ 사진 제공: JTBC 새 토일드라마 1차 티저 영상 캡처

한지민이 선택을 요구받는 삼각 멘붕 지역에 떨어진다.JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL)에서 1차 티저 영상을 공개, 송태섭(박성훈 분)과 신지수(이기택 분) 사이에서 고민 버튼이 제대로 눌린 이의영(한지민 분)의 난감한 상황을 예고했다.공개된 티저 영상은 엘리베이터에 탑승한 이의영 앞에 소개팅남들이 연달아 나타나면서 시작된다. 훈훈한 분위기가 느껴지는 첫 번째 소개팅남 송태섭을 보고 반가워하던 이의영은 이어 자유분방한 무드의 두 번째 소개팅남 신지수까지 같은 공간에 들어서자 긴장감에 휩싸인다. 엘리베이터 안은 순식간에 삼각 멘붕 지역으로 전환, 이의영은 두 사람을 번갈아 바라보며 난감한 기색을 숨기지 못한다.여기에 송태섭과 신지수의 팽팽한 신경전이 더해지며 분위기는 더욱 곤혹스러워진다. 서로를 향해 경계 어린 시선을 주고받던 두 사람은 이내 각자 이의영과 함께한 추억을 꺼내 들며 언쟁을 펼친다. “그날은 잘 들어갔지?”라는 신지수의 말과 함께 이의영의 머릿속에는 놀이터에서 마주보고 누웠던 순간이 스쳐 지나가고 “어제 집에 옷을 놓고 갔더라고요”라는 송태섭의 발언 위로는 설렘 가득했던 홈 데이트 장면이 겹쳐진다.그리고 그 결과, 결국 멘붕에 빠진 이의영은 혼란스러움에 휩싸인 채 어쩔 줄 몰라 하다 눈을 질끈 감는다. 이어 엘리베이터 화면에 “누구를 선택할 거야?”라는 문구가 경쾌하게 떠올라 과연 이의영이 어떤 선택을 내리게 될지 궁금증을 자아낸다.이처럼 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 1차 티저 영상을 통해 효율적인 사랑을 위해 소개팅에 나섰던 이의영과 그런 이의영과 제대로 얽히고설킬 송태섭, 신지수의 상황을 그려내며 다이내믹한 관계성을 기대케 하고 있다. 달콤하면서도 살벌할 세 사람의 삼각관계가 펼쳐질 ‘미혼남녀의 효율적 만남’이 벌써부터 기다려진다.‘미혼남녀의 효율적 만남’은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마.JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)’을 원작으로 하며 오는 2월 28일(토) 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr