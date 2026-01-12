사진=텐아시아DB

배우 유지태가 방송 중 아내 김효진을 언급하며 애정을 뽐냈다.지난 11일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 유지태가 출연해 자신의 냉장고를 공개했다. 이날 유지태는 "가장 좋아하는 음식은 김치찌개"라고 밝혔다.MC 김성주가 아내 김효진의 김치찌개에 대해 묻자, 유지태는 "제 아내는 채식주의자다"라고 말했다. 이어 "고기를 만지는 것도 싫어한다. 근데 돼지고기 김치찌개를 만들어준다"라며 "오로지 나를 위한 요리"라고 덧붙였다.또 유지태는 "대신 먹을 수 없기 때문에 맛을 보는 것은 나의 몫이 된다. 그래도 대부분 맛있게 먹는다"라며 웃어 보였다.한편 유지태는 배우 김효진과 지난 2011년 결혼했다. 앞서 김효진은 2021년 KBS2 '환경스페셜' 제작발표회에 참석해 "고기를 안 먹게 되고 채식을 지향하는 사람이 됐는데, 동물이나 환경에 관심을 가지면서 '줄여보면 어떨까?' 했던 게 동기가 됐다"고 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr