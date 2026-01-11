사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 에이핑크 김남주가 10년째 대학교에 다닌다고 털어놨다.11일 방송된 SBS '런닝맨'에는 데뷔 15주년을 맞이해 컴백한 에이핑크(윤보미, 정은지, 김남주, 박초롱, 오하영)가 함께한 '금 가방 추격자: 골드 미 모어' 레이스가 진행됐다.이날 유재석은 멤버들 근황을 궁금해했다. 김남주는 "대학생으로 지내고 있다. 7년 만에 복학했다. 10년째 졸업을 못 하고 있다"고 전했다.김종국이 "저 정도면 다시 시험을 봐야 하는 것 아니냐"고 의문을 드러내자, 김남주는 "심사받아서 재입학했는데, 졸업은 언제 할지 모르겠다. 배우 신예은 씨랑 같이 복학했다. 둘 다 졸업을 못 해서"라고 고백해 웃음을 자아냈다.최근 프로듀서 라도와 내년 5월 결혼을 발표한 윤보미는 멤버들의 축하 속에 "아직 실감이 잘 나지 않는다"고 말했다. 유재석은 "5월 되면 실감 날 것"이라며 축하했다.이동 중 유재석은 박초롱의 단발머리를 언급하며 "세찬이가 좋아한다"고 전했다. 과거 양세찬은 "박초롱이 이상형"이라고 밝혔던바. 제작진은 자막으로 "나올 때마다 끝없이 양세찬이 박초롱 얘기를 했다"며 러브라인을 몰아갔다.이에 윤보미는 "초롱 언니 솔로다. 빛이 나는 솔로"라면서 "언니는 연애하면 진짜 다 퍼주는 스타일이다. '이거까지 챙긴다고?' 싶을 정도"라고 말했다.양세찬은 "최근 솔로 됐냐. 그냥 빛이 나는구나"라며 관심을 드러냈다. 이에 유재석은 "우리도 좀 알아봐야 한다. 너희의 일방적인 입장만 듣고 대시하기엔 좀 그러니까 우리도 좀 보겠다"고 너스레를 떨었다.이후 양세찬은 박초롱 접시에 음식을 덜어주는 등 다정한 태도를 보였다. 유재석은 "오늘 두 사람 시작이냐"며 놀렸다.한편, '금 가방 추격자: 골드 미 모어' 레이스에서는 유재석 팀(유재석, 양세찬, 윤보미, 박초롱)이 승리한 가운데 유재석은 "금 보미 주자"며 결혼 축하 선물을 건넸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr