사진 = 유연석 인스타그램

배우 유연석이 유재석과 함께 훈훈한 투샷을 공개해 눈길을 끌었다.유연석은 자신의 인스타그램에 'SBS 연예대상' 수상 후 찍은 사진을 게시했다.사진 속 유연석은 유재석과 함께 웃고 있다. 시상식 현장에서 블랙 수트를 갖춰 입고 트로피를 들고 환한 미소를 짓고 있으며, 꽃다발을 품에 안은 채 무대 앞과 백스테이지를 오가며 여유로운 표정을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 유재석과 나란히 서서 트로피를 들고 기념 촬영을 하며 시상식의 열기와 화기애애한 분위기를 고스란히 전했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 블랙 수트, 반듯한 태도가 어우러지며 수상자의 무게감을 더했다.이를 본 팬들은 "떼려야 델 수 없는 두 분" "늘 응원합니다" "보면서 너무 재미있어요" "화이팅" "축하드려요" "앞으로도 오랫동안 함께하시길 바랄게요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 유연석은 'SBS 연예대상'에서 유재석과 함께 '베스트 커플UP상'을 수상한 바 있다. 유연석과 유재석은 '틈만나면'에 출연해 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr