배우 이준호가 비하인드 컷을 모두 방출했다.최근 이준호는 자신의 인스타그램에 "상웅이 비하인드"라는 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 이준호는 야간 도로에 세워진 차량 안에서 창문을 내린 채 깊은 시선으로 카메라를 응시하는 모습부터 촬영 현장 사무 공간에서 모니터 앞에 앉아 집중한 표정으로 장면을 준비하는 순간까지 담아냈다.이어 가로등 불빛 아래 초록이 우거진 골목에서 블랙 데님 재킷과 크로스백을 매치한 채 자연스럽게 서 있는 컷, 영수증이 벽면을 채운 공간에서 체크 재킷과 타이를 갖춰 입고 긴 영수증을 들여다보는 콘셉트 컷까지 이어지며 캐릭터의 온도와 현장의 공기가 입체적으로 전해진다.어둠과 조명이 교차하는 구도, 차분한 색감의 의상, 손끝과 시선의 미세한 움직임이 장면마다 다른 분위기를 만들어내며 비하인드의 밀도를 높였다.이를 본 팬들은 "진짜 많이 사랑해" "늘 응원합니다" "멋있다 이준호" "우리 준호 고생많았어 멋지다" "멋지고 귀엽고 최고야" "기엽고 잘생겼는데 몸도 잘 쓰는 준호 오빠" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이준호가 출연한 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'가 공개 2주차에 전세계 1위에 올랐다. 이 작품은 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물이다. 이준호는 신혼집 마련을 위해 돈을 모으다가 하루아침에 초능력을 물려받게 된 평범한 공무원 상웅으로 분한다.이준호는 최근 종영한 tvN 드라마 '태풍상사'에서도 성과를 낸 바 있다. '태풍상사'는 자체 최고시청률 10.3%(닐슨코리아 전국 유료)로 종영했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr