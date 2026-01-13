사진=텐아시아DB

'탐정들의 영업비밀'이 80세 노인을 가스라이팅해 수억 원을 갈취한 '100억 원 자산가' 여성의 충격적인 실체를 추적한다. 이 프로그램은 데프콘, 유인나, 김풍, 남성태 변호사가 고정으로 출연하며 활약하고 있다.12일(월) 밤 10시에 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 "어머니가 자신을 100억 원 자산가라고 주장하는 젊은 여자에게 속아, 약 5억 원을 빌려주고 집까지 저당 잡혔다"는 역대급 사연이 등장한다. 의뢰인은 "더 큰 문제는 어머니가 가스라이팅을 당해 아직도 그 여자를 완전히 믿고 있다"며, 100억 원 자산녀의 실체를 밝혀달라고 도움을 요청한다.사건의 시작은 의뢰인의 어머니가 소고기 납품 사업을 한다는 강 씨(가명) 일당에게 5천만 원을 빌려주면서부터였다. 그들은 처음 7개월 동안은 꼬박꼬박 이자를 지급하며 신뢰를 쌓았지만, 어느 순간 돌연 이자를 끊어버렸다. 이후 불안해하던 어머니 앞에 '100억 원 유산 상속자'라며 30대 여성을 소개했다."아버지는 H 건설 사장, 어머니는 갤러리 관장"이라고 자신을 소개한 여성은, '100억 원'이 찍힌 통장을 직접 보여주며 두 사람의 빚을 대신 갚겠다고 나섰다. 그런데 "보증을 잘못 서 통장이 압류가 된 상태"라며, 압류 해지를 위한 자금이 필요하다고 덧붙였다. 그때부터 100억 원 자산녀는 '빌려달라'는 명목으로 의뢰인 어머니의 모든 현금 자산을 가져가더니, 돈이 바닥나자 지인들의 돈까지 끌어오도록 압박했다.그뿐만 아니라 어머니가 은행 대출을 받도록 유도하고, 텔레뱅킹 비밀번호를 요구해 어머니의 계좌에서 직접 돈을 빼가는 등 할 수 있는 모든 수법을 동원해 돈을 빼앗았다.여기서 그치지 않고 쉼 없이 쏟아지는 100억 원 자산녀의 만행에 '탐정들의 영업비밀' 스튜디오는 "인간이 아니다", "속으로 아는 욕은 다했다", "역대급으로 화가 난다" 등 분노로 들끓는다. 남성태 변호사는 "보이스피싱 조직과 다를 바 없는 심각한 사기 행위"라고 지적하며, 의뢰인의 어머니를 감쪽같이 속아 넘어가게 만든 '100억 원 통장'의 실체를 파헤친다. 끝내 의뢰인의 어머니를 응급 입원까지 하게 만든 100억 원 자산녀의 악행, 그리고 상상을 뛰어넘는 그의 정체는 12일 월요일 밤 10시 '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 낱낱이 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr