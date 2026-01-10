사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 박나래, 키 하차 후 멤버들이 겹경사를 맞이했다.10일 방송된 tvN '놀라운 토요일'은 400회 특집을 맞이해 허경환, 소녀시대 효연, 아이브 레이, 아일릿 원희와 함께했다.이날 오프닝에서는 '놀토' 멤버들이 400회를 자축했다. 김동현이 '0' 풍선을 터뜨려 '40회'가 되자 "복이 넘쳐흘러서 터진 것"이라고 해명했다. 이에 신동엽은 "앞으로 40년만 더 하겠다"며 너스레를 떨었다.방송 전 '놀토' 방송 생명을 4회로 예상했던 신동엽은 "400회, 장수 프로그램이 생긴 건 좋은 일"이라며 "그간 여러 가지 일들 있었지만, 시청자 여러분께 더욱더 열심히 재미를 드리기 위해 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.문세윤은 "400회 주인공은 나다. 한해 피오가 군대로 빠지고, 신동엽은 역병으로 결석하고, 김도현이 몇 푼 더 벌겠다고 '피지컬: 아시아' 나갔을 때 나는 자리를 지켰다"고 개근 멤버임을 강조해 눈길을 끌었다.피오는 "'놀토' 끝까지 가겠다. 지치지 않고 쓰러지지 않고"라며 남다른 패기를 드러냈다. 김동현은 "'놀토' 시작할 때 완전 현역이었다. 그때만 해도 3~4개월 만에 경기 다시 할 줄 알았는데, 지금도 안 하고 있다"며 이종격투기 선수가 아닌 완전한 방송인의 길을 열어준 '놀토'에 감사를 전했다.문세윤은 "더 큰 축복의 선물이 있다"면서 붐의 둘째 소식을 전했다. 한해는 "여기서 몇 명이 태어나는 거야"며 7명의 '놀토' 베이비에 감탄했다. 붐의 셀프 젠더리빌 타임에 신동엽은 "방송 괴물이다"라며 웃음을 지었다. 둘째 성별은 딸. 태연은 '딸 부잣집' 아빠가 된 붐에게 "딸이 최고야"라며 축하했다.한편, 게스트로 등장한 허경환은 "남의 축제 오프닝 지켜보니까 씁쓸하다"면서 "400회 중 나는 3회 출연했더라"고 털어놨다. 이후 '따끔'이 아닌 '뜨끔'으로 유행어 돌려막기 하다가 실패해 폭소케 했다.효연은 "400회 특별한 날에 초대해 주셔서 감사합니다"라고 전과 다른 아나운서급 발음으로 시선을 사로잡았다. 그는 "태연을 '놀토'에서만 만날 수 있다"고 폭로하며 "소녀시대 유닛 중에 태티서가 있잖냐. 이번에 유리, 수영이랑 '효리수'를 결성해 보려고 한다"고 밝혔다."내가 태연 역할을 하겠다"는 효연의 선언에 소녀시대 멤버들은 의문을 드러냈다고. 효연은 "태연이는 정작 한 마디도 없더라"라며 서운함을 내비쳤다. 태연은 "보긴 봤는데, 자기들만의 리그 같은 느낌이라서"라는 말로 '탱부심'을 드러내 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr