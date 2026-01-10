이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

인플루언서 이시안이 위고비(비만 치료제) 부작용을 솔직하게 고백했다.지난 9일 이시안은 자신의 채널 '최종시안'에 "급붓급빠 홈케어 루틴"라는 제목의 영상을 공개했다.영상 속 이시안은 여름쯤부터 제일 적은 용량의 위고비를 사서 한 달 정도 맞아봤다고 고백했다. 하지만 3주 차 때부터 부작용을 겪었다고.이시안은 "지난여름쯤에 다들 위고비를 하길래 트렌드에 뒤쳐지기 싫어서 나도 해봤다"며 "처음 2주 동안은 효과가 없었는데 3주부터 자기 속에서 멀미가 나고 종일 체한 것 같은 느낌이 났다. 3주 차 때 한번 맞고 3일은 완전 정신 나간 채로 살았다"고 토로했다.이어 이시안은 "화장실도 제대로 못 갔다. '이건 나랑 안 맞는구나' 싶었다. 하지만 살은 1~2kg 잠깐 빠졌다. 위고비 맞는 사람이 부럽다"며 현재는 중단했다고 밝혔다.마지막으로 그는 "열심히 식단하고 열심히 운동하는 게 답인 것 같다"고 덧붙였다.한편, 이시안은 넷플릭스 예능 '솔로지옥4'에 출연해 얼굴을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr