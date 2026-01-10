사진 = 이선빈 인스타그램

배우 이선빈이 생일을 맞아 파티를 한 근황을 공개했다.최근 이선빈은 자신의 인스타그램에 "2026.01.07 my B-day♥ 아주 게으르고 나태하게 보내서 행복했던 나의 생일"이라며 "축하해주신 모든 분들 감사해요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이선빈은 왕관 장식과 가면을 착용한 채 딸기와 블루베리로 장식된 케이크를 들고 미소를 짓고 있다. 또 다른 컷에서는 리본 헤어밴드와 스카프를 매치해 얼굴을 감싸 안은 포즈로 편안한 표정을 연출했으며 자연스러운 헤어와 수수한 스타일링이 생일의 소박한 분위기를 더한다. 케이크 위 촛불과 손에 든 접시, 은은한 실내 조명이 어우러지며 차분하고 따뜻한 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진심으로 축하해요", "생일 축하하고 항상 행복하세요" 등의 댓글을 남겼다.이선빈은 이선빈은 2016년 JTBC 드라마 '마담 앙트완'으로 데뷔했다. 이후 '술꾼도시여자들', '소년시대' 등에 출연했고 최근 '달까지 가자'에 출연했다. 이선빈은 차기작으로 KBS 2TV 토일 드라마를 선택했다.한편 지난 2018년부터 1985년생 이광수와 공개 연애 중인 이선빈은 1994년생으로 32세이며 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr