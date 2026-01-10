사진 = 이제훈 인스타그램

배우 이제훈이 새해를 맞아 비주얼을 자랑했다.최근 이제훈은 자신의 인스타그램에 이모지 멘트와 함께 사진을 올렸다.사진 속 이제훈은 전통 사찰의 대형 법고 앞에 조용히 손을 얹은 모습부터, 야외 테이블에 앉아 환하게 웃는 장면, 바다를 배경으로 진지한 옆모습을 드러낸 컷까지 다양한 분위기를 담아냈다.짙은 컬러의 롱코트와 단정한 수트 차림은 차분하면서도 단단한 인상을 더했고, 촬영 장비가 포착된 바닷가 장면에서는 극 중 인물을 벗어난 자연스러운 현장 공기가 그대로 전해졌다. 마지막 사진에서는 방파제를 따라 달리는 모습으로 에너지 넘치는 움직임을 보여주며 여운을 남겼다.이를 본 팬들은 "드라마가 벌써 끝나다니 슬퍼요", "늘 응원합니다", "잘생겼다", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "너무 멋져요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이제훈은 '모범택시3'로 '2025 SBS 연기대상'에서 대상을 받았다. '모범택시3' 15화 시청률은 최고 12.9%, 전국 및 수도권 11.4%를 기록했으며, 특히 2049 시청률이 3.1%, 최고 3.6%까지 치솟으며 동시간대 1위는 물론 금요일 방송된 전 프로그램 시청률 중 1위를 차지했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr