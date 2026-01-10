사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라가 자유를 만끽한 모습을 보였다.최근 강소라는 자신의 인스타그램에 "나 지금 너무 신나(는 건 안비밀>.<) 저 오디게요?"라는 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 강소라는 공항 외부 도로에서 바람에 머리카락이 흩날리는 순간을 포착했고 계단 앞에서는 고개를 숙인 채 미소를 띠며 자연스러운 표정을 드러냈다.자판기 앞에서는 그린 머플러와 블랙 코트 레드 톱의 색감 대비가 눈길을 끌었고 실내 스시 매장에서는 메뉴판을 바라보며 설렘 가득한 시선을 보였다. 브라운 톤 가방과 팬츠, 편안한 로퍼까지 더해져 이동 중에도 완성도 높은 데일리 스타일을 완성했다.이를 본 팬들은 "귀여워요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "언니 일본 가셨나요" "사진만 봐도 많이 신난거 같오" "많이 즐길 수 있다면 좋습니다" 등의 댓글을 남겼다.한편 1990년생인 강소라는 지난 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이어 강소라는 영화 '써니', 드라마 '닥터 이방인', '미생' 등으로 얼굴을 알렸다. 이후 지난 2020년 10살 연상의 한의사와 결혼한 강소라는 이듬해와 2023년 두 딸을 얻었고 3년의 공백기 끝 드라마 '남의 될 수 있을까'로 본업에 복귀했다. 현재 강소라는 각종 예능과 자신의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'로 대중을 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr