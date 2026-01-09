나영석, 고윤정 성격 카메라 온오프 달라…"사방팔방 돌아다녀" ('십오야')

나영석 PD 가 배우 고윤정의 성격에 대해 말했다.
9일 '채널 십오야' 채널에는 오는 16일 처음 공개되는 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 주역 고윤정과 김선호가 게스트로 출연했다.
공개된 영상에서 나 PD 는 "주변에 알고 있는 사람들 다 아는데 고윤정 배우 너무 털털하지 않나"며 고윤정의 성격에 대해 말했고, 김선호도 "너무 AI처럼 예쁘게 생겼는데 (처음 만났을 때) 저음으로 '안녕하세요'라고 하더라"며 고윤정의 목소리를 흉내 냈다.
이에 고윤정은 "오빠가 나보다 목소리가 낮은데 왜 까는 거냐"며 웃었고, 김선호는 "내가 너무 과했다"며 바로 사과해 웃음을 자아냈다. 이어 나 PD는 "너무 큰 매력이다. 카메라 꺼지면 막 여기저기 이 온 건물 사방팔방 뛰어다닌다. 카메라 켜지면 이렇게 조용하고"고 말했다.
김선호 또한 "촬영할 때도 '어떻게 저럴 수가 있나?' 싶었다. 거기 있는 주변을 다 돌아다니고 쇼핑하고, 근데 그 쇼핑을 자기가 쓰려고 하는 게 아니라 사람들 하나하나 전 스태프들 키링을 나눠주더라. 에너지가 막 넘친다"며 활발한 고윤정의 성격에 놀랐다고 얘기했다. 이를 들은 나 PD는 "리트리버 같은 면이 있다"고 말했고, 이어 "두 사람이 많이 친해진 것 같다. 고윤정 배우가 상대 배우에게 하는 것만 봐도 안다"고 물었다. 고윤정은 "(김선호와) 정말 어렵지 않았다. 의견도 많이 내주고 오빠를 내가 잘 따랐다"며 신뢰감을 드러냈다.
한편 고윤정, 김선호가 출연한 드라마 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
