나영석, 고윤정 성격 카메라 온오프 달라…"사방팔방 돌아다녀" ('십오야')

나영석 PD 가 배우 고윤정의 성격에 대해 말했다.9일 '채널 십오야' 채널에는 오는 16일 처음 공개되는 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 주역 고윤정과 김선호가 게스트로 출연했다.공개된 영상에서 나 PD 는 "주변에 알고 있는 사람들 다 아는데 고윤정 배우 너무 털털하지 않나"며 고윤정의 성격에 대해 말했고, 김선호도 "너무 AI처럼 예쁘게 생겼는데 (처음 만났을 때) 저음으로 '안녕하세요'라고 하더라"며 고윤정의 목소리를 흉내 냈다.이에 고윤정은 "오빠가 나보다 목소리가 낮은데 왜 까는 거냐"며 웃었고, 김선호는 "내가 너무 과했다"며 바로 사과해 웃음을 자아냈다.이어 나 PD는 "너무 큰 매력이다. 카메라 꺼지면 막 여기저기 이 온 건물 사방팔방 뛰어다닌다. 카메라 켜지면 이렇게 조용하고"고 말했다.김선호 또한 "촬영할 때도 '어떻게 저럴 수가 있나?' 싶었다. 거기 있는 주변을 다 돌아다니고 쇼핑하고, 근데 그 쇼핑을 자기가 쓰려고 하는 게 아니라 사람들 하나하나 전 스태프들 키링을 나눠주더라. 에너지가 막 넘친다"며 활발한 고윤정의 성격에 놀랐다고 얘기했다.이를 들은 나 PD는 "리트리버 같은 면이 있다"고 말했고, 이어 "두 사람이 많이 친해진 것 같다. 고윤정 배우가 상대 배우에게 하는 것만 봐도 안다"고 물었다. 고윤정은 "(김선호와) 정말 어렵지 않았다. 의견도 많이 내주고 오빠를 내가 잘 따랐다"며 신뢰감을 드러냈다.한편 고윤정, 김선호가 출연한 드라마 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr