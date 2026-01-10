사진=tvN

'우주를 줄게' 배인혁과 노정의가 좌충우돌 동거 로맨스로 유쾌한 설렘을 전한다. 노정의는 지난해 방송된 MBC 드라마 '바니와 오빠들'에서 이채민과 함께 주연을 맡았으나, 해당 작품은 0%대 시청률로 막을 내렸다.2월 4일(수) 첫 방송 되는 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 측은 9일, 육아 초보 사돈 남녀 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분)의 우당탕 케미스트리가 설렘을 유발하는 '아기자기' 포스터를 공개했다. 어쩌다 사돈으로 얽힌 이들의 좌충우돌 동거 로맨스가 어떻게 펼쳐질지 기대를 모은다.'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주(박유호 분)'를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린다. 남이라기엔 가깝고, 가족이라기엔 너무 먼 두 남녀가 자기 세계에 무단 침입한 새로운 '우주'를 통해 성장해 가는 이야기로 풋풋한 설렘과 공감을 선사한다. 감각적인 연출로 사랑받은 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡고, 재기발랄한 필력의 수진, 신이현 작가가 공동 집필을 맡았다. 무엇보다 배인혁, 노정의, 박서함 등 대세 청춘 배우들의 만남에 기대가 뜨겁다.앞서 '재난 티저'가 베일을 벗으며 사고뭉치 조카 '우주'의 범상치 않은 존재감이 호기심을 자극했다. 난이도 최상의 공동 육아가 예고된 가운데, 이날 공개된 '아기자기' 포스터는 선태형과 우현진의 신박한 관계성을 담고 있어 시선을 사로잡는다. 알록달록한 장난감과 과자가 널브러진 집안, 자유분방한 감정을 표출하는 우주의 움직임은 멈출 생각이 없어 보인다.'우쭈쭈' 모드로 우주의 호응을 유도하는 선태형과 달리, 그를 막아 선 우현진의 얼굴엔 난감함이 가득하다. 생각지도 못한 육아 전선에 뛰어들며 인생의 '뉴 퀘스트'를 함께 해치우게 된 사돈 남녀 선태형과 우현진, 여기에 '한 집에서 '아기' 키우고 '자기'하는 사이입니다만?'이라는 문구는 이들 관계에 궁금증을 더한다.배인혁은 겉은 까칠하지만 속은 촉촉한 사진작가 어시스턴트 '선태형' 역을 연기한다. 어시스턴트라는 수식어에 머물러 있지만, 메인 작가도 부러워하는 실력을 갖춘 능력자다. 원치 않게 우현진과 얽히며 16년 만에 기다리던 형을 만나게 된다. 긍정 에너지 충만한 열혈 취업 준비생 '우현진' 역은 노정의가 맡았다. 지극히 평범한 일상을 꿈꾸며 취준 중이던 어느 날 갑자기, 예상치 못한 사고로 조카 우주를 키우기로 다짐한다. 박서함은 우현진의 첫사랑이자 비주얼과 능력치를 모두 갖춘 '박윤성' 역으로 로맨스 기류에 설렘을 배가할 예정이다.제작진은 "선태형과 우현진이 조카 우주를 함께 키우며 서로에게 변화를 일으키는 과정이 설렘과 감동을 선사할 것"이라며 "사돈 남녀의 좌충우돌 동거 로맨스를 유쾌하게 그려낼 배인혁, 노정의의 시너지를 기대 달라"고 전했다.'우주를 줄게'는 2월 4일(수) 밤 10시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr