사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus

지난해 7월 김준호와 결혼한 개그우먼 김지민이 과거 거짓 열애설에 휩싸였던 상황을 떠올리며 분노를 터뜨린다.오는 10일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 7회에서는 퇴사 욕구를 자극하는 역대급 직장 빌런 사연들이 공개된다. 이호선과 김지민은 근거 없는 소문과 책임 전가로 동료의 삶을 뒤흔든 사연들에 연신 탄식을 쏟아낸다.특히 김지민은 조심스럽게 개그맨 지망생 당시 겪은 황당한 경험담을 꺼내 현장의 시선을 집중시킨다. 김지민은 "소문을 퍼뜨리기 좋아하는 사람이 나와 다른 지망생이 사귄다고 소문을 내고 다녔다"라며 사실과 전혀 다른 이야기가 퍼졌던 때를 떠올린다. 이어 김지민은 "몇 달 동안 동기들이 나를 그렇게 바라봤을 거라는 생각에 너무 힘들었다"고 속내를 털어놓는다.이호선 역시 과거 직장 경험담을 공개한다. 이호선은 "예전에 커피 때문에 퇴사한 적이 있다"라며 극단적인 경험담을 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 이호선은 지금과는 사뭇 달랐던 당시의 조직 분위기를 떠올리며 "지금 생각해도 징그럽다"고 말해 웃음을 자아낸다. 또 이호선은 자신의 인생 좌우명으로 "힘든 일은 남에게"라는 말을 꺼내 눈길을 끈다.제작진은 "이번 회차에서는 루머, 침묵, 그리고 조직 안에서의 권력이 개인에게 어떤 상처를 남기는지 보여주는 사연이 등장한다"라며 "김지민의 솔직한 고백과 이호선의 해석을 통해 시청자들 역시 많은 생각을 하게 될 것"이라고 전했다.'이호선의 사이다' 7회는 10일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr