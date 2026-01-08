사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y'로 영화 데뷔한 유아가 욕설 대사를 연습한 과정을 밝혔다.8일 서울 송파구 올림픽로 롯데시네마 월드타워에서 영화 '프로젝트 Y'의 언론시사회가 열렸다. 이환 감독과 배우 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아, 김성철이 참석했다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기.유아는 밤이면 과감한 일탈을 감행하는 토사장의 아내 하경 역을 맡았다. 유아는 "처음으로 영화에 도전한 만큼 긴장도 된다"고 영화 데뷔 소감을 밝혔다.유아는 "대본에도 파격적인 대사가 있었다. 내가 진짜 할 수 있겠나 생각을 많이 했다. 감독님이 '그런 대사를 멋있게 해주는 게 멋있는 배우가 되는 것'이라고 했다. 욕을 노래처럼 인식했다. 평소 잘 안 쓰다 보니 누군가에게 욕을 뱉는 게 어렵더라. 노래처럼 음가를 익히고 상대방에게 뱉어봤다"고 이야기했다. 유아의 욕설을 들어야 했던 상대 배우에게 "미안했지만 워크숍을 통해 욕을 던지고 욕으로 대화하며 (욕 대사에) 편해지는 과정을 거쳤다"며 쑥스러워했다. 또한 "파격적인 시도지만 좋은 행보가 됐으면 한다"고 바랐다.유아는 김성철과 극 중 부부다. 김성철은 "우선 부부라고 해주셔서 감사하다. 부부라고 보긴 힘들기 때문"이라며 폭소케 했다. 극 중 토사장은 아내인 하경에게 폭력을 휘둘렀기 때문이다. 김성철은 "유아 배우와 한 신이었는데, 이미 피 분장을 하고 계셨다. 예전에 뮤직비디오 때 뵀는데, 이 분이 그 분이 맞나 싶더라. 죄송스러운 마음으로 연기에 임했다"며 웃음을 자아냈다. 그러면서 "(부부가 된 사연과 관련해) 전사에 대해 이야기한 적은 있지만 영화엔 거의 안 나왔다. 부부 호흡은 아쉽다고 할 수 있겠다. 언젠가 다시 만나고 싶다"며 웃었다. 유아는 "피 분장 하고 바닥에 누워있는데 실제로 아픈 것 같았다. 제가 헐떡거리는데 눈빛을 한 번 쏴주신 게 도움이 됐다. 그렇게라도 부부 호흡을 맞춰서 좋았고 감사하다. 다음에 기회가 되면 (만났으면 한다)”고 화답해 웃음을 더했다.'프로젝트 Y'는 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr