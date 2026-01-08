사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y' 한소희가 또래 전종서와 출연할 수 있다는 점이 매력적이었다고 밝혔다.8일 서울 송파구 올림픽로 롯데시네마 월드타워에서 영화 '프로젝트 Y'의 언론시사회가 열렸다. 이환 감독과 배우 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아, 김성철이 참석했다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기.한소희는 꽃집을 인수하기 직전 예상치 못한 사건으로 모든 것을 잃게 되는 미선 역을 맡았다. 전종서는 사설 콜택시로 생계를 이어온 도경을 연기했다.한소희는 "강해 보이지만 누구보다 연약하다. 이중적인 모습이 매력적으로 느껴졌다"고 말했다. 또한 "또래 배우를 만나 같이 영화를 이끌어간다는 점, 여기 선배님들을 비롯해 다른 배우들의 캐스팅 소식이 이 영화를 안 할 수 없게 했다"고 출연 계기를 밝혔다. 또한 "어떻게 보면 미숙한 방법으로 인생을 바꿔보려 했던 두 친구의 엔딩이 가장 생각난다"고 전했다.'프로젝트 Y'는 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr