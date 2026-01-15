사진=오차드뮤지컬컴퍼니

2021년 엠넷 '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 유명세를 탄 댄서 리헤이가 뮤지컬에 첫 발을 내디뎠다. 리헤이는 이번 작품을 통해 처음으로 뮤지컬에 데뷔했는데, 댄서 활동과는 전혀 달라 AI 플랫폼을 통해 대책을 찾기도 했다고 밝혔다리헤이는 지난달 16일부터 뮤지컬 '시지프스'(연출 추정화)로 관객들과 만나고 있다. 지난 6일 서울 종로구 오차드연습실에서 인터뷰에 나선 그는 처음 뮤지컬에 빠지게 된 순간부터, 준비 과정 등을 구체적으로 설명했다.뮤지컬 배우로서 무대에 선지 한 달이 다 돼가는 시점. 리헤이는 "이제 시작이라는 생각이 든다"고 소감을 전했다. 이어 "작품에 대한 애정이 점점 커지고 있는 것은 물론, 내가 맡은 인물과 대사들의 의미를 진지하게 생각하면서 근래 대본을 더 많이 보고 있다"고 전했다.예전부터 뮤지컬이 보여주는 예술적인 부분들을 존경했다는 그는 "2년 전 한 작품을 본 후 손끝과 발끝까지 신경을 쓴다는 매력에 푹 빠졌다"고 회상했다. 이어 그는 "'시지프스'를 제안받았을 때 '춤출 때처럼 들이받아야겠다. 밀고 가야겠다'라는 느낌으로 임해서 여기까지 왔다. 단 하루도 후회한 적이 없다"고 강조했다.각오는 비장했지만 첫 연습은 쉽지 않았다. 리헤이는 "저는 가만히 있는 법을 모른다. 저의 춤 스타일 자체가 빈 공간 없이 팔 하나라도 움직이는 것인데, 자꾸 가만히 있어 보라고 하시길래 그때부터 큰 멘붕이 왔었다"고 설명했다.결국 어떻게 해야 될지 몰라 네이버와 챗 GPT에 물어보기도 했다고. 리헤이는 "각 사이트들에 '가만히 서 있는 법'을 검색했다"며 "시간이 조금 지나니까 가만히 있어도 에너지를 뿜을 줄 알아야 되더라. 단순한 것들부터 하나씩 풀어나갔다"고 덧붙였다.한편, '시지프스'는 알베르 카뮈의 소설 '이방인'을 그리스 신화 속 '시지프'와 엮어 뮤지컬적으로 풀어낸 작품이다. 희망이라고는 남아 있지 않은 무너진 세상 속 버려진 배우 4인의 이야기를 다룬다.리헤이는 데뷔작에서부터 1인 다역을 맡았다. '시를 노래하는 자'라는 부제를 가진 포엣 역과 극중극으로 진행되는 '이방인' 속 남자 캐릭터 레몽, 주인공 뫼르소의 어머니와 여자친구 마리 역으로 각각 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr