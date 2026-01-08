사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

배우 경수진이 방송인 추성훈에게 로우킥을 맞은 일화를 공개했다.8일 채널A 예능 '셰프와 사냥꾼' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 방송인 추성훈, 개그맨 임우일, 배우 경수진, 구장현 PD가 참석했다.'셰프와 사냥꾼'은 극한의 자연에서 야생 식재료를 직접 사냥한 뒤 요리로 완성해 맛보는 프로그램이다. 추성훈, 임우일, 경수진, 방송인 김대호, 에드워드 리 셰프가 의기투합해 '사냥'과 '요리'라는 원초적 경험을 극대화한다.이날 구장현 PD는 촬영 중 가장 기억에 남았던 순간을 묻는 질문에 "추성훈이 경수진에게 로우킥을 때렸다"고 말해 모두의 이목을 집중시켰다. 그러자 임우일은 "그렇게 말하니 형님이 그냥 폭행한 것 같다"라며 "본인이 맞고 싶다고 했다. 오해하지 말아달라"고 상황을 수습했다.추성훈은 "많은 분이 나에게 로우킥을 때려달라고 자주 부탁하신다"라며 웃어 보였다. 또 임우일은 "에드워드 리 셰프도 추성훈에게 로우킥을 맞았는데 절뚝거리시더라"고 덧붙였다.당사자인 경수진 역시 입을 열었다. 그는 "내가 맞고 싶어서 기념 삼아 때려 달라고 했다"라며 "로우킥을 맞으면 화장실 갈 때 너무 힘들다. 맞고 나니 앉았다 일어나질 못하겠더라"고 말해 웃음을 자아냈다.'셰프와 사냥꾼'은 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr