박나래 술버릇이 문제라더니…기안84, 결국 소신 발언했다 "술 조심해야" ('인생84')[종합]

사진=텐아시아DB

박나래가 전 매니저들의 폭로로 인해 음주 강요 등 갑질 의혹에 휩싸인 가운데, 기안84가 네팔 셰르파 동생 타망에게 진심 어린 조언을 건넸다.지난 7일 유튜브 채널 '인생84'에는 '타망과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 기안84는 '태어난 김에 세계일주4'에서 인연을 맺었던 셰르파 타망과 재회했다. 타망은 지난해 8월 MBC에브리원 '어서와! 한국은 처음이지?'를 통해 라이와 함께 한국을 방문한 바 있다.기안84는 "타망이가 한국에 왔다. 작년 여름쯤에 한 번 왔었는데, 그때는 시간이 안 돼서 밥 먹고 인사만 했다. 이번에는 내가 한국으로 불렀다"며 "일주일 있는 동안 타망이 한국어 공부한다고 하니까 한국어 공부도 할 수 있게 해놓고, 이틀 정도는 시간을 빼서 같이 지낼 것"이라고 밝혔다.'태계일주4' 네팔 가이드였던 검비르가 운영하는 식당에서 타망을 만난 기안84. 타망은 현재 셰르파 일과 카트만두의 한식당 일을 병행하고 있다고 밝혔다.이후 기안84는 타망을 미용실로 데려가 방탄소년단 뷔 헤어 스타일로 변신시켰다. 올해 한국 나이로 20살이 되는 타망은 머리를 보고 만족스러워하며 "이제는 여자친구 사귈 수 있을 것 같다"며 웃었다.기안84는 얇게 입고 온 타망을 위해 패딩, 셔츠, 바지 등 풀 착장을 선물해줬다. 기안84는 "네 아빠도 아닌데 만날 때마다 옷을 사준다"며 웃었다.기안84는 검비르, 타망을 자신의 집으로 초대했다. 타망이 침대에 누워 잠시 쉬는 동안, 기안84는 검비르와 깊은 이야기를 나눴다. 검비르는 "레스토랑에서만 일하면 돈을 못 번다. 셰르파로 산에 올라가면 큰돈을 번다. 15만 원이면 엄청 큰돈"이라고 밝혔다. 앞서 타망은 12일 동안 에베레스트로 셰르파 일을 나가면 15만원을 받는다고 말했다. 일당으로 따지면 하루에 1만 조금 넘는 셈이다.기안84는 "한국에 왔을 때 좋은 기억만 있지 않나. 막상 한국에서 일을 하면 쉽지 않을 거다. 사람들이 다 잘해주는 것도 아니고"라며 걱정스러워했다. 검비르도 "내가 생각한 한국이 아니어서 삐뚤어질까 봐 걱정"이라고 공감했다.이후 타망은 기안84, 검비르와 함께 저녁으로 회를 먹었다. 기안84는 타망에게 “세상에 쉬운 게 없다. 근데 셰르파라는 직업이 내가 살면서 해본 일 중 가장 힘든 직업 중 하나더라. 넌 어떤 일을 해도 잘할 거 같다”며 응원했다. 이어 “술, 도박만 조심하면 돼”라고 강조했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr