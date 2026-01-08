사진=아옳이 SNS

유튜버 아옳이(본명 김민영)가 새로운 터전을 공유했다.아옳이는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "여러분 오래기다리셨죠!!!!!!!!💕🏡 드디어 옳하우스 대공개😆!!!!!!! 유튜브에 랜선 집들이 올려놨어요...🖤 옳라프 친구들을 제일 먼저 초대합니다 헿"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 아옳이가 최근 이사를 마친 모습. 6인 가족이 살아도 거뜬할 정도로 넓은 규모에 멋진 한강뷰를 자랑한다.한편 부친이 치과의사로 알려지면서 유명세를 얻은 아옳이는 구독자 약 78만명의 유튜브 채널 '아옳이'를 운영 중이다. 그는 '하트시그널' 출연 경력이 있으며, 카레이서인 서주원과 2018년 결혼했으나 4년 만에 협의 이혼했다. 당시 아옳이는 서주원의 불륜으로 인한 이혼이라며 서주원 연인을 상대로 상간녀 소송을 진행핬으나 패소했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr