그룹 스트레이 키즈/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈가 프랑스 자선 콘서트에 다시 한번 참석한다.스트레이 키즈는 오는 22일(현지시간) 파리 라 데팡스 아레나(Paris la Défense Arena)에서 열리는 '노란 동전 모으기 자선 행사'(Le Gala des Pièces jaunes) 무대에 오른다.이 콘서트는 프랑스 영부인 브리지트 마크롱(Brigitte Macron) 여사가 이사장을 맡은 프랑스 병원 재단 '노란 동전 모으기 자선 단체'(Opération pièces jaunes)가 주최하며, 병원 입원 아동 및 청소년 돕기 기금 마련을 위해 개최된다. 올해 스트레이 키즈는 가수 지드래곤, 팝스타 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera), 래퍼 에이셉 라키(A$AP Rocky) 등과 함께 라인업에 이름을 올렸다.이번 행사는 2024년 스트레이 키즈의 'K팝 보이그룹 최초' 공연 이후 두 번째 참석이다. 이들은 2023년 7월 K팝 아티스트 최초 '롤라팔루자 파리'(Lollapalooza Paris) 헤드라이너, 2024년 1월 첫 '노란 동전 모으기 자선 행사' 퍼포머에 이어 2025년 7월 12만 관객을 동원한 대형 스타디움 '스타드 드 프랑스' 월드투어 'dominATE'(도미네이트) 공연까지 현지 내 입지를 확장하고 있다.지난 1일 공식 SNS 채널에 공개한 신년 플랜 발표 영상 'Stray Kids 'STEP OUT 2026''(스트레이 키즈 '스텝 아웃 2026')을 통해 뮤직 페스티벌 출연을 예고한 스트레이 키즈는 세계 각지 축제에 참여한다. 1월 프랑스 자선 콘서트에 이어 오는 6월 미국 뉴욕에서 개최되는 대규모 음악 축제 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 9월 브라질 초대형 뮤직 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 헤드라이너로 참석할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr