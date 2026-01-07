이미지 크게보기 사진 = KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

배우 심형탁이 생후 11개월 아들 하루와 최연소 팬미팅에 참여했다.7일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' (이하 '슈돌')에서 배우 심형탁의 아들 하루가 생후 11개월 만에 최연소 팬미팅을 열어 눈길을 끌었다. 팬들과 처음 만났지만 적응을 잘 하는 모습에 아빠 심형탁이 "내 자식이지만 너무 예쁘다"고 자랑했다.이날 방송에서 '슈돌' 12주년 역사상 최초로 진행된 아기 팬미팅이 공갣좼고, 특히 하루를 보기 위해 7일 동안 2천 명 이상이 지원했으며, 경쟁률은 약 100:1에 달했고. 대만, 홍콩, 말레이시아 등 다양한 국적의 팬들까지 참석했다.하루는 아빠 품에 안겨 무대 뒤에 도착했고, 풍선을 꼭 쥐고 카메라를 응시했다. 랄랄은 "낯선데 잘할 수 있을까?"걱정했지만, 낯섬도 잠시 하루는 아빠의 동작에 맞춰 옹알이를 폭발했다.또한 하루는 남다른 적응력으로 매트 위에서 안방처럼 이곳저곳 누비고 다녔다. 이를 지켜본 MC 랄랄은 "생각해 보니까 하루 돌잔치도 하기 전인데 이렇게 많은 사람을 만났는데 어떻게 이럴 수가 있나. 스타성은 타고난 것 같다"고 감탄했다.심형탁은 아들 하루와 함께 축하무대까지 꾸몄고, 하루는 아빠의 발재간에 눈을 떼지 못하고, 장난감 드럼을 치며 흥겨운 무대를 완성해 놀라움을 자아냈다. 심형탁은 "내 아들이지만 너무 예쁘다"며 끝까지 남다른 팬서비스로 하루와 함께 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr