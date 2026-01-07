SNS

재벌 4세 이주영이 손종원 셰프를 응원했다.7일 이주영은 자신의 계정에 "11화 안 볼래요… 이타닉이 제일 맛있단 말이에요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이주영은 손종원의 레스토랑에 방문한 모습. 두 사람은 단란하게 인증샷을 남겼다. 이주영은 카메라를 향해 환하게 웃고 있고 손종원은 이주영을 쳐다보고 있다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr