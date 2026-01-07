전현무, 60억 강남 아파트 산다더니…400평 대저택에 대놓고 흑심 "녹화장보다 좋아" ('아빠하고')

사진제공=TV조선

60억대 아파트에 거주 중인 전현무가 임형주의 집에 부러움을 표한다.오는 14일 오후 10시 돌아오는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'는 세상 누구보다 가깝지만, 때론 세상 누구보다 멀게만 느껴지는 부모와 자식의 이야기를 다룬다. 여기에 온 국민의 사랑을 받은 팝페라 테너 임형주가 자신의 소속사 대표이자, 스파르타 방식으로 아들을 세계적 스타로 키워낸 주인공인 엄마와 함께 출연을 확정했다.임형주 모자(母子)가 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 고조되는 가운데, 베일에 싸여 있던 임형주의 일상도 예고됐다. 임형주가 살고 있는 특별한 ‘400평 대저택’이 공개되자, 전현무는 “우리 녹화장보다 좋다”며 부러움을 감추지 못하며 부내나는 일상을 기대했다. 그러나 정작 임형주는 머리도 감지 않고 머리띠로 머리를 쫙 넘겨 올린 소박한 모습으로 등장했다.철두철미한 월드 스타에 대한 기대와는 달리 오후 1시까지 늦잠을 자는 임형주의 모습도 포착됐다. 결국 임형주는 어머니로부터 핀잔을 들었고, 전현무는 “엄마 잔소리는 만국 공통이야”라며 격하게 공감했다.임형주는 온라인 페이가 불안하다며 실물형 카드만 고집하며 카드형 지갑을 쓰는 리얼 현실도 공개했다. 임형주는 한국 음악가 최초 세계 4대 메이저 음반사와의 계약 체결, 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성, 최연소로 미국 오바마 대통령상 수상, 대한민국 대통령표창 등 수많은 기록의 주인공이다.유일무이한 기록과 함께 세계적인 스타로 등극해 부내나는 일상을 살 것만 같은 ‘레전드’이지만, 현실에선 엄마로부터 "살을 빼라"고 구박받는 데다 아날로그 마니아다운 인간미까지 가득한 임형주의 일상은 이날 방송되는 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 만날 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr