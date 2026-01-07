사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

80세 중견 배우 한인수가 아내의 수술 소식을 알려 걱정을 자아냈다.오늘(7일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 한인수와 아내가 함께 출연해 결혼 53년 차에도 알콩달콩한 일상을 공개한다.한인수는 새해를 맞아 아내와 떡국을 먹으며 "영원히 예쁘다. 당신은 (나에게 있어) 만년 소녀이자 만년 여자다"라며 아내를 향한 변함없는 애정을 드러내 '퍼펙트 라이프' 출연진을 놀라게 했다. 이를 본 개그우먼 이성미가 "두 분이 어떻게 만나신 거냐"며 부부의 첫 만남 스토리를 물었다. 한인수는 "열차 안에서 만났다. 통학하던 중 내 뒤에 아내가 (친구들과) 서 있었는데, 그중에서 아내가 제일 마음에 들었다. '다른 칸에 타고 있을 테니 오라'고 아내에게 말했고, 결국 '인수 오빠'에서 '지훈이 아빠'가 됐다"거 답했다. MC 현영이 당시 나이를 묻자, 한인수는 "나는 대학교 1학년, 아내는 고등학교 2학년 때"라며 "6년간 연애하며 손 한 번 잡지 못했다. 첫사랑이나 다름없다. 결혼 53년까지 하면, 거의 60년 정도 됐다"고 전해 감탄을 자아냈다.올해 80세가 된 한인수는 야심 찬(?) '팔순 잔치' 계획으로 모두를 당황케 했다. 한인수는 아내와 식사 중 "당신 이제 곧 수술하지 않냐"고 말을 꺼냈다. 이를 본 MC 오지호가 "사모님께서 수술을 하시냐"며 걱정스레 물었다. 한인수는 "아내가 관절이 안 좋아서 며칠 후에 인공관절 수술을 한다"며 설명을 덧붙였다. 이어진 영상에서 한인수는 아내에게 "수술 후 3개월 정도 지나면 회복이 돼서 5월쯤에는 활동할 수 있을 것"이라며 "(지인들에게) '지금까지 기억해 주시고 사랑해 주셔서 감사하다'고 전해야 한다. 집 앞 정원에 철쭉이 피는 5월쯤, 지인들 30명 정도를 초대해 조촐하게(?) 팔순 잔치를 하고 싶다"고 소망을 전했다.한인수의 계획에 다소 어두워진(?) 아내의 표정을 본 오지호는 "사모님은 어떻게 생각하시냐"고 물었다. 한인수 아내는 "팔순인데 당연히 해야 하지 않겠냐"고 답해 묘한 분위기를 자아냈다. 이를 보던 이성미는 "'여보, 내가 몸이 아직 시원찮으니 올해는 우리끼리 조용히 여행 갑시다'라고 이야기를 한 번 해보시라"며 조언하자, 한인수 아내는 말없이 의미심장한 미소로 답해 웃음을 안겼다.결혼 53년 차에도 변함없는 한인수 부부의 다정한 일상은 오늘(7일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr