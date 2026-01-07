가수 화사, 듀오 다비치/사진=텐아시아 DB, CAM 제공

1월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 듀오 다비치, 가수 화사 등 쟁쟁한 아티스트들이 TOP10 자리를 두고 경쟁을 펼친다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 1월 투표는 오는 8일 0시부터 오는 21일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에선 다비치, 화사, 엔믹스, 올데이프로젝트, 우즈, 르세라핌, 제이홉, 이찬혁, 우디, 로이킴, 박군, 최우진, 남궁진, 박서진, 김소연, 하동근, 손빈아, 김용빈, 박성온, 김다현까지 20팀이 후보로 선정됐다. 이들 중 다비치와 화사는 최근 활발한 활동을 펼치며 '대세'로 꼽히고 있어 더욱 주목된다.다비치는 오는 1월 24일과 25일 이틀간 서울 KSPO 돔에서 '2026 다비치 콘서트 '타임캡슐: 시간을 잇다''를 개최한다. 또 다비치는 올해 방영 예정인 JTBC '히든싱어8'에 출연할 예정이다. 가수 조째즈가 리메이크해 화제였던 다비치 '모르시나요'는 음악 투자 플랫폼 뮤직카우 지난해 거래 가격 상승률 최상위권으로 꼽혔다.화사는 배우 한소희, 전종서가 출연하는 범죄 영화 '프로젝트 Y'의 오프닝 타이틀곡 가창자로 나선다. 이 영화의 총괄 음악 감독인 그레이(GRAY)와 함께 호흡을 맞출 예정이다. 또 지난해 10월 발매한 솔로곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이)가 국내 음원사이트 1위를 동시 석권하는 '퍼펙트 올킬'을 500회 가까이 기록한 것으로 집계됐다. 지난해 '청룡영화상'에서 이 곡의 무대를 펼치면서 배우 박정민과 로맨틱한 연기를 선보여 화제가 됐다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr