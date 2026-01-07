그룹 트리플에스/사진=모드하우스 제공

그룹 트리플에스(tripleS)가 일본 라디오에 진출해 눈길을 끌었다.트리플에스는 8일 새벽 1시 첫 방송하는 일본 라디오 FM 오사카 'tripleS의 얘기 좀 할래?(tripleSのちょっと喋らへん?)'의 진행을 맡아 현지 팬들과 특별한 소통에 나선다.'tripleS의 얘기 좀 할래?'는 트리플에스가 직접 전하는 음악과 엔터테인먼트 정보가 담긴 특별한 프로그램이다. 특히 라디오를 통해 트리플에스와 한층 더 친밀한 이야기를 나눌 수 있는 기회라는 점에서 기대를 모은다.특히 FM 오사카 측에 따르면 'tripleS의 얘기 좀 할래?'에는 트리플에스 멤버들 외에도 종종 깜짝 게스트가 등장할 것이란 귀띔. 이에 따라 팬들의 관심은 더욱 높아질 전망이다.'tripleS의 얘기 좀 할래?' 제작진은 "트리플에스의 매력이 듬뿍 담긴 토크와 음악을 마음껏 즐겨 달라"며 "청취자 여러분의 메시지도 대환영이다. 더 가깝게, 더 즐겁게 tripleS와 소통하는 시간을 함께해 달라"고 당부했다.'tripleS의 얘기 좀 할래?'는 이날 첫 방송을 시작으로 매월 첫 번째와 세 번째 목요일 새벽 1시부터 30분 동안 만나볼 수 있다.한편 최근 트리플에스의 일본 디멘션(DIMENSION) 트리플에스 핫찌!가 첫 미니앨범 'SecretHimitsuBimil' 발매하고 활발한 활동에 나섰다. 도쿄에서의 첫 팬 미팅을 성황리에 마무리한데 이어 일본 아이돌 사립에비스중학의 메이저 데뷔 10년 기념 합동 공연까지 진행해 화제를 모았다.이뿐만이 아니다. 'SecretHimitsuBimil'의 수록곡 'Tokimetique(トキメティック, 토키메틱)'이 최근 TV도쿄의 새로운 드라마 '사람은 외모가 전부가 아니라고 생각했어.'의 오프닝 테마로 발탁된 것. 이처럼 트리플에스의 존재감이 일본에서 빛을 제대로 발하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr