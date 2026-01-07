/ 사진=SBS ‘모범택시3’

'모범택시3’가 흥행 질주 속에 피날레를 맞이한다.SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승/제작 스튜디오S, 그룹에이트, 비에이엔터테인먼트)는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극.시즌2 이후 2년 만에 돌아온 ‘모범택시3’는 한 편의 영화 같은 연출과 더욱 끈끈해진 ‘무지개 다크히어로즈’의 캐릭터플레이, 시즌을 잇는 탄탄한 세계관, 그리고 역대급 빌런 라인업으로 뜨거운 호평을 이끌어냈다. 이에 '모범택시3'는 방송 첫 주부터 국내외 각종 흥행 지표를 올킬한 데 이어, 2주차에는 마의 두 자릿수 시청률을 돌파했다. 더욱이 지난 2025년 SBS 연기대상에서 주인공 이제훈(김도기 역)이 '모범택시' 시리즈로 두 번째 대상을 거머쥐며, 명실상부한 '국민 히어로 드라마'로의 등극을 알린 바 있다.이 가운데 종영까지 단 2회 만을 남겨둔 '모범택시3'가 각종 흥행 수치를 또다시 경신하며 뜨거운 인기 속에 클라이맥스를 맞이한다. 가장 최근 방영한 14화 시청률이 최고 18.5%, 수도권 15.1%, 전국 14.2%를 기록하며, 전국 기준 자체 최고 시청률을 갈아치운 것. 특히 2049 시청률은 4.8%, 최고 5.75%까지 치솟으며 새해의 전체 방송 중 1위를 차지했다.화제성 또한 나날이 뜨거워지고 있다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 1월 1주차(2025년 12월 29일~2026년 1월 4일 집계) 화제성 순위에 따르면, ‘모범택시3’는 TV-OTT 드라마 부문 1위를 차지했고, TV-OTT 통합 출연자 화제성 부문에서는 이제훈이 당당히 1위를 거머쥐는 쾌거를 거뒀다.OTT 순위 역시 압도적이다. OTT 콘텐츠 통합 검색 플랫폼 키노라이츠가 공개한 1월 1주 차(2025년 12월 29일~1월 4일 집계) 통합 콘텐츠 랭킹에서 드라마와 영화, 예능을 통틀어 '모범택시3'가 전체 콘텐츠 1위를 기록했고, OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 Flixpatrol(플릭스패트롤)이 공개한 1월 5일 '한국 넷플릭스 톱 10 시리즈' 부문에서도 '모범택시3'가 1위를 수성했다. 또한 세계 최대 규모의 콘텐츠 평점 사이트 IMDb에서 1~14화 에피소드별 평점이 평균 9.2(1월 6일 기준)를 기록했다.한편, ‘모범택시3’의 종영을 향한 시청자들의 아쉬움이 쏟아지고 있는 가운데 오는 9일(금)과 10일(토)에 피날레를 장식할 마지막 에피소드가 방송된다. 최종화 에피소드는 군부대를 배경으로 한 복수 대행 서비스가 될 전망. 대망의 마지막 빌런으로 41년 차 베테랑 연기파 김종수(오원상 역)가 이름을 올린 데 이어 전소니(유선아 역)의 특별출연까지 예고되면서, 역대급 클라이맥스를 장식할 ‘모범택시3’의 마지막 이야기를 향한 기대감이 치솟고 있다.SBS 금토드라마 ‘모범택시3’는 오는 9일(금) 밤 9시 50분에 15화가 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr