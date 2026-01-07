최수영, 유명 아이돌과 ♥핑크빛이라더니…결국 발각됐다 "이게 다 뭐냐" ('아이돌아이')[종합]

사진제공=ENA

최수영의 팬심이 발각됐다.지난 6일 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’ 6화에서 맹세나(최수영 분)와 도라익(김재영 분)은 서로만이 해줄 수 있는 위로를 건넸다. 도라익을 믿는 수많은 팬의 응원을 보여준 맹세나, 다시 한번 노래로 맹세나를 위로하는 도라익은 애틋하고도 뭉클했다. 그러나 도라익을 궁지로 몰았던 템퍼링 사건의 중심에 강우성(안우연 분)이 있다는 사실이 드러나며 반전이 찾아왔다. 여기에 맹세나가 꽁꽁 숨겨온 팬심이 들통나는 엔딩은 다음 전개를 궁금케 했다. 6화 시청률은 전국 2.8% 수도권 2.7%를 기록했다.이날 도라익은 홍혜주(최희진 분)를 단호히 끊어냈다. 서로에게 상처만 남겼던 과거를 뒤로한 채, 이제 도라익이 유일하게 믿을 수 있는 사람은 맹세나였다. 힘들고 지치던 순간을 버틸 수 있던 이유는 맹세나 덕분이라는 도라익의 고백은 홍혜주에 비수가 됐다. 그러나 홍혜주는 쉽게 물러서지 않았다. 복잡한 마음을 애써 떨쳐내려는 맹세나에게 먼저 다가온 것은 도라익이었다. 도라익은 “맹변이 있는 이 울타리 안이 어느 때보다 홀가분해. 그래서 좀 더 있고 싶어”라며 진심 어린 고백을 전했다.최재희(박정우 분)와의 대질심문 날이 다가왔다. 절대 흥분해서는 안된다는 조언에도 서로 다른 진실을 사이에 둔 도라익과 최재희의 갈등은 깊었다. 최재희는 도라익이 다른 소속사와 ‘템퍼링’을 했고, 이를 전하러 간 강우성에게 사건이 벌어졌다고 주장했다. 헛소문일 뿐이라는 도라익의 억울함과 달리, 모친인 도미경(우미화 분)의 계좌에서 계약금이 발견되며 진술을 뒷받침할 증거마저 등장했다. 도미경을 찾아가 마주한 진실은 더욱 가혹했다. 도라익에 대한 이해와 믿음보다 그저 돈이 중요한 도미경이었다.쓰라린 도라익 곁을 지킨 건 맹세나였다. 맹세나가 데려간 곳은 도라익과 강우성이 처음 만났던 연습실이 내려다보이는 옥상 건물이었다. 그곳에서 도라익은 여전히 자신을 믿고 응원하는 이름 모를 수많은 사람들의 믿음과 마주했다. ‘라익아 기다리고 있을게’라는 전광판 문구와 함께 강우성을 추모하며, 도라익을 믿고 기다리는 진심은 뭉클함을 더했다.또 다른 희망도 모습을 드러냈다. 금보상(정만식 분)이 도라익이 ‘골드보이즈’의 완전체를 지키기 위해 노력했다는 증언을 하기로 약속한 것. 같은 시각, 천광수(김원해 분) 역시 맹세나에 진심 어린 응원을 전했다. 과거 살인 용의자로 몰린 아버지에게 믿는다는 간단한 한마디를 못했던 맹세나, 그 아버지 곁을 유일하게 지킨 것은 천광수였다. 그때의 후회와 함께 끝까지 도라익을 믿기로 한 맹세나의 또 다른 진심이었다.그날 밤 도라익은 쉽게 잠에 들지 못했다. 늘 자신을 위로했던 맹세나의 회한 섞인 표정이 마음에 걸렸기 때문이었다. 그런 맹세나에게 도라익이 건넨 위로는 음악이었다. 음악은 사람의 마음 깊숙한 곳을 건드린다는 말과 함께, 달빛 아래서 맹세나만을 위한 공연을 시작했다. 그 음악은 과거 가장 힘들었던 그날, 맹세나를 살게 했던 노래였다. 다시 마주한 그날의 노래를 들으며, 하염없이 도라익을 바라보는 맹세나의 눈빛에는 애틋함이 스쳤다.그러나 위기가 계속됐다. ‘템퍼링’ 협의를 이끌어냈던 인물이 도미경이 아닌 강우성이라는 사실은 모두를 충격에 빠트렸다. 이는 시작에 불과했다. 도라익이 맹세나가 숨겨둔 ‘골드보이즈’의 굿즈를 발견한 것. 사색이 된 맹세나를 향해 “얘기해 봐. 이게 다 뭔지”라고 묻는 도라익의 목소리는 떨렸다. 팬심을 숨긴 채 변호사로서 곁을 지켜온 맹세나의 비밀이 발각된 순간. 무엇보다 믿었던 사람이 거짓말을 하면 어떨 것 같냐는 맹세나의 물음에 “어차피 사람들은 죄다 거짓말밖에 안해. 난 인간한테 별 기대가 없어서 타격이 없을 것 같은데?”라고 답을 했던 도라익과는 달리, 싸늘해진 눈빛에서 두 사람의 관계가 어떻게 흘러갈지 궁금증을 증폭시켰다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr