사진=랄랄 SNS

유튜버 랄랄이 근황을 전했다.랄랄은 지난 6일 자신의 인스타그램에 "멋진~ 수영장 에서 한 컷"이라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 랄랄이 해변가에서 여행을 즐기고 있는 모습. 특히 지난 11월 다이어트를 공식 선언한 랄랄은 통통한 허벅지와 복부를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 랄랄은2024년 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 결혼과 동시에 임신을 동시에 발표한 그는 같은 해 7월 딸을 출산했다. 그는 현재 유튜브와 함께 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr