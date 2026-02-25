전현무, 결국 의문 제기했다…성품 어떻길래, "원래 이런 사람이었냐" ('전현무계획3')

사진제공=MBN

전현무, 곽튜브가 ‘먹친구’로 등판한 배우 이규형과 함께 춘천 먹트립을 즐긴다.오는 27일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 20회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 이규형이 손흥민은 물론, 그의 가족들이 찾는다는 오랜 단골 맛집을 찾아간 현장이 공개된다.이날 춘천에 뜬 전현무, 곽튜브는 하정우가 ‘강추’한 순대국 맛집으로 직행한다. 모처럼 ‘전현무국밥’으로 첫 끼를 든든히 채운 두 사람은 ‘먹친구’를 만나러 간다. 전현무는 ‘먹친구’에 대해 “작품의 80%가 악역인 배우다. 교도소가 많이 떠오르는 친구”라고 힌트를 준다. 곽튜브가 과연 ‘먹친구’의 정체를 알아맞힐 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 이규형과 대면한 전현무는 “곽튜브를 아시냐?”고 돌발 질문을 던진다. 그러자 이규형은 “구독까지는 아닌데”라면서 수줍은 듯 직설적인 답을 내놓아 현장을 초토화시킨다.시작부터 범상치 않은 케미를 발산한 이들은 모처럼 곽튜브가 추천한 식당으로 향한다. 곽튜브는 이동하는 차 안에서 “지금 가는 곳은 ‘춘천의 아들’ 손흥민 선수가 한국에 오면 꼭 방문한다는 오랜 단골집”이라고 밝힌다. 손흥민 팬들 사이에 ‘성지순례 식당’으로 통한다는 이 식당에 도착한 세 사람은 벽에 걸린 손흥민의 유니폼에 반가워한다.맛집 사장님은 “며칠 전에도 (손흥민 아버지인) 손웅정 씨가 왔었다. 손흥민 가족들이 우리 음식을 다 좋아한다”며 손흥민의 최애 메뉴인 ‘두부 짜박이’와 청국장을 추천한다. 이후 음식을 기다리던 중, 전현무는 이규형에게 “감옥 전문 배우라서 물어보는 건 아닌데, 출소하면 왜 두부를 먹는지 아느냐?”라고 물으면서 직접 답을 들려준다. 그러나 이규형이 뜻밖의 리액션을 보이자, 전현무는 “원래 이런 사람이었냐?”며 그의 텐션과 성품에 의문을 제기해 현장을 뒤집는다.첫 만남부터 티키타카 케미를 폭발시킨 세 사람의 춘천 먹트립과 하정우-손흥민 찐 단골집의 정체는 이날 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr