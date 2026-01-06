사진=나나 유튜브

배우 겸 가수 나나가 어머니를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.6일 나나의 유튜브 채널에는 '새해 첫 브이로그ㅣ팬 사인회, 데뷔 16주년 앨범 언박싱'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 나나는 숏단발에 탈색 헤어로 변신하며 "기분 전환에는 탈색이다. 간혹 탈색하고 싶을 때가 있다"고 밝혔다. 변신한 모습으로 데뷔 16주년 기념 팬 사인회를 진행한 나나는 팬들에게 사비로 산 패딩을 선물하며 남다른 역조공 클래스를 드러냈다.나나는 16주년 앨범 언박싱 및 소개하는 시간을 진행했다. 그 가운데 '1968'라고 새겨 넣은 USB를 꺼내 "비하인드 영상이 들어있는 USB다. 앨범을 사야만 볼 수 있는 영상들을 넣어놨다"고 설명했다."모든 걸 디자인하고 함꼐한 앨범으로, 전 세계에 1968개밖에 없다"고 강조한 나나는 "'1968'은 내가 유일하게 남긴 타투이기도 하다. 저희 어머니가 태어난 해"라고 특별한 의미를 이야기했다.나나는 "내겐 어머니가 너무 큰 존재다. 이 앨범도 엄마와 함께 만든 앨범이라고 생각했다. 그래서 이 숫자를 꼭 새겨 넣고, 의미를 담고 싶었다"고 털어놨다.앨범 공개와 함께 활발한 음악 활동을 예고한 나나는 "이 앨범 준비하면서 매니저랑 엄청 싸웠다. 드라마 두 개를 동시 촬영하면서, 신곡 연습하고, 뮤비 3곡도 촬영했다. 힘겹고 무리한 일들이었지만, 힘든 만큼 행복했고 설렜다"고 전했다.한편, 나나는 지난해 11월 30일 경기 구리시 자택에 흉기 소지 강도가 침입하는 피해를 입었다. 그 과정에서 어머니가 의식을 잃고 병원에 이송돼 치료를 받았다.강도 A씨는 나나 모녀를 위협해 특수강도 상해 혐의로 구속됐지만, 당시 몸싸움을 했던 나나를 상대로 고소장을 제출해 공분을 샀다. 나나 소속사 써브라임은 "A씨가 어떠한 반성의 태도 없이 나나 배우를 상대로 별건의 고소를 제기하는 등 피해자가 유명인이라는 점을 악용하여 반인륜적인 행위로 2차 피해를 야기하고 있는 상황"이라고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr