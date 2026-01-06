[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 콘셉트 포토를 공개했다.엔싸인은 지난 5일과 6일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'Funky like me(펑키 라이크 미)'의 스토리 필름과 'Me' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 영상 속 엔싸인은 'What is Funky?'라는 질문에 자신만의 '펑키'를 소개하는 듯한 모습으로 시선을 사로잡았다. 엔싸인은 다채로운 포즈는 물론 카메라를 응시한 채 물오른 비주얼을 드러내는 등 자연스러운 연기를 선보이며 팬들의 호기심을 자극했다.이어 공개된 콘셉트 포토는 한층 여유롭고 성숙해진 모습으로 기대감을 더했다. 엔싸인은 짙어진 무드와 자신감 넘치는 표정으로 팬들의 마음을 설레게 만드는가 하면, 치명적인 분위기로 강렬한 임팩트를 선사했다.특히 엔싸인은 사진마다 남다른 표정과 어우라를 드러내며 다채로운 매력을 배가시켰고, 디테일이 돋보이는 스타일링은 멤버들의 눈빛과 더해져 색다른 무드를 완성시켰다.'Funky like me'는 지난 6월 발매한 스페셜 앨범 'Itty Bitty(이티 비티)' 이후 엔싸인이 약 7개월 만에 공개하는 신보다. 엔싸인은 'Funky like me'를 통해 확장된 음악적 스펙트럼과 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스를 선보이며 팬들과 만날 예정이다.다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 앨범에 대한 기대감을 고조시키고 있는 엔싸인은 앞서 '2025 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌'과 엔싸인 재팬 투어 25/26~더 베스트 이어 오브 아워 라이브즈~ 도쿄 공연에서 'Funky like me' 무대를 선공개하며 팬들의 열렬한 호응을 얻었다. 이어 엔싸인은 오는 10일 나고야에서 공연을 개최하며 홀 투어의 열기를 잇는다.한편 엔싸인의 새 싱글 'Funky like me'는 오는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr