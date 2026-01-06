그룹 더보이즈(THE BOYZ)의 멤버 케빈이 팬들 곁으로 돌아왔다.
소속사 원헌드레드는 최근 공식 입장문을 게재하고 "더보이즈의 멤버 케빈이 충분한 휴식과 안정을 통해 컨디션이 호전돼 1월부터 활동을 재개한다"고 밝혔다.
이에 따라 케빈의 공식적인 팀 복귀 무대는 오는 24~25일(현지 시각) 예정된 'THE BOYZ CHINA FANMEETING in Shanghai(더보이즈 차이나 팬미팅 인 상하이)'가 될 예정이다.
케빈은 소속사를 통해 "더보이즈를 응원해주시는 모든 분들께 감사드린다. 저는 오랜만에 가족들과 연말을 보내며 에너지를 충전하고 복귀했다"라며 "새해 복 많이 받으시고, 올해는 더 밝은 모습으로 팬분들과 자주 만났으면 좋겠다"라는 복귀 소감과 함께 새해 인사를 건넸다.
앞서 케빈은 지난해 11월, 건강 및 심리적 컨디션 난조로 인해 활동을 중단했다. 충분한 휴식을 통해 회복에 전념한 케빈은 새해를 맞아 건강한 모습으로 복귀를 확정했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
