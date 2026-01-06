더보이즈 케빈/ 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈(THE BOYZ)의 멤버 케빈이 팬들 곁으로 돌아왔다.소속사 원헌드레드는 최근 공식 입장문을 게재하고 "더보이즈의 멤버 케빈이 충분한 휴식과 안정을 통해 컨디션이 호전돼 1월부터 활동을 재개한다"고 밝혔다.이에 따라 케빈의 공식적인 팀 복귀 무대는 오는 24~25일(현지 시각) 예정된 'THE BOYZ CHINA FANMEETING in Shanghai(더보이즈 차이나 팬미팅 인 상하이)'가 될 예정이다.케빈은 소속사를 통해 "더보이즈를 응원해주시는 모든 분들께 감사드린다. 저는 오랜만에 가족들과 연말을 보내며 에너지를 충전하고 복귀했다"라며 "새해 복 많이 받으시고, 올해는 더 밝은 모습으로 팬분들과 자주 만났으면 좋겠다"라는 복귀 소감과 함께 새해 인사를 건넸다.앞서 케빈은 지난해 11월, 건강 및 심리적 컨디션 난조로 인해 활동을 중단했다. 충분한 휴식을 통해 회복에 전념한 케빈은 새해를 맞아 건강한 모습으로 복귀를 확정했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr