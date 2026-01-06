사진 제공 = 딩고

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 일본 도쿄 현지를 방문했다.디지털 콘텐츠 미디어 딩고(dingo)는 지난 4일 오후 7시, 공식 유튜브 채널을 통해 키스오브라이프가 출연한 '딩고 어택' 도쿄 편 영상을 게시했다.'딩고 어택'은 스타가 대중의 일상 속에 예고 없이 찾아가 특별한 하루를 선사하는 리얼리티 프로그램이다. 앞서 그룹 엔믹스(NMIXX), 그룹 엔시티 위시(NCT WISH), 그룹 엔시티 드림(NCT DREAM), 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE), 그룹 아일릿(ILLIT) 등 여러 아티스트가 참여해 학교와 사무실, 호텔 등 다양한 장소에서 시민들과 소통해왔다.이번 에피소드에서 키스오브라이프는 최근 일본 MZ세대 사이에서 주목받는 도쿄 타카나와 게이트웨이 역의 '랜덤 플레이 댄스' 현장에 모습을 드러냈다. 멤버들은 광장을 가득 메운 관중 사이에서 곡 '이글루(Igloo)'에 맞춰 갑작스럽게 등장하며 현장 분위기를 반전시켰다.키스오브라이프의 등장에 현장 관객들은 환호를 보냈다. 멤버들은 역동적인 안무로 댄스 실력을 과시했으며, 능숙한 무대 매너를 선보여 박수갈채를 받았다.또한 키스오브라이프는 현장에서 8세 어린이 댄서와 함께 지난달 발매한 일본 데뷔곡 '럭키(Lucky)'의 안무를 함께 추는 시간을 가졌다. 멤버들은 어린 댄서와 호흡을 맞추며 안무를 소화했고, 엔딩 포즈까지 함께하며 현장 열기를 더했다.마지막으로 키스오브라이프는 '럭키' 라이브 무대를 펼치며 안정적인 가창력과 춤선을 선보였다. 실력을 입증한 멤버들은 "너무 감사하고 재미있었다. 저희 춤을 좋아해 주셔서 큰 감동을 받았다"라는 소감을 전하며 일정을 마무리했다.키스오브라이프가 출연한 이번 영상은 딩고 스튜디오 공식 유튜브 채널에서 확인 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr