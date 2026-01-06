사진=텐아시아DB

KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 '낮밤 데이트'와 '진실게임'이 누나&연하남을 더욱 혼란 속으로 끌어들였다. 최종 러브라인은 어떻게 될지 궁금증이 극대화됐다.5일 방송된 '누난 내게 여자야'에서는 '쌍방 호감'이었던 김무진과 구본희가 '띠동갑'이라는 나이 차 때문에 고민하는 모습이 이어졌다. 김무진은 "현실적으로 사회의 시선을 신경 안 쓰고 만날 수 있을까 걱정했다. 그래도 본희 씨가 궁금하고 내가 느꼈던 이 감정대로면 충분히 가능하다"며 여전히 구본희에게 향한 마음을 고백했다. 그러나 구본희는 "지금은 '연하우스' 안에 있으니까 감정이 몰입된 거고, 밖에 나가서는 난 다른 얘기라고 생각한다"며 조심스러운 마음을 내비쳤다. 이에 김무진은 "무슨 선택을 해도 난 이해하고 존중할 거다"라고 답했다.어색한 분위기 속 마무리된 데이트를 본 한혜진은 "굉장히 중립적인 말에 본희 씨도 묘한 표정을 지었다. 나한테 늘 표현해주던 남자가 마지막에 날 이렇게 대한다고?"라며 김무진의 반응에 당황했다. 앞서 한혜진은 2번의 공개 연애를 한 적이 있다. 황우슬혜는 "좀 잡아 주길 바라는 마음도 있었을 것 같다"며 아쉬워했다.낮 데이트로 구본희와 만났던 김상현은 고소현과 밤 데이트에서 만났다. 앞서 김무진, 박상원, 양지융의 선택받아 데이트를 하고 온 고소현은 자신이 호감을 가진 상대인 김상현과 만나자 대화를 주도하며 생기가 넘쳤다. 그러나 김상현이 "나와 달라서 끌리는 사람과, 닮아서 끌리는 사람이 느껴진다. 동시에 경험하다 보니 머리가 너무 아팠다.결국 '내가 하고 싶은 대로 하자. 내 마음 가는 대로 하자'고 생각하고 있다"며 흔들렸던 마음을 전했다. 고소현은 "상현의 마음이 나랑 같을 거라 생각했는데…아예 몰랐다. 잘못 짚고 있는 건가 혼란스러웠다"며 다른 사람과 자신 사이에서 고민하고 있다는 사실에 충격받았다. 수빈은 "무진, 본희는 부담 갖지 말라는 것 같은데, 상현이 말하니 같은 말인데도 '내 선택에도 날 너무 미워하지 마'처럼 들린다"라며 고소현을 안타까워했다.양지융&김현준과 데이트를 마치고 온 김영경 덕분에 연하남들이 두 명씩 데이트 상대를 선택할 수 있다는 사실을 알게 된 박예은은 "지원 씨가 안 왔으면 좋겠다. 지원 님 보면 내가 너무 아프다"고 사랑의 라이벌 박지원을 언급하며 눈물을 쏟아냈다. 결국 박상원은 직접 박예은에게 찾아갔고, 낮 데이트는 대화해볼 기회라고 생각해 제대로 이야기 나눠본 적 없는 고소현을, 밤 데이트는 데이트라고 생각해 조금 더 편하게 이야기할 수 있는 박지원을 선택했다고 전했다. 이에 참았던 눈물이 터질 것 같던 박예은은 서둘러 자리를 피했다.박예은이 보이지 않자 걱정된 박지원은 박예은의 방으로 찾아갔고, 이에 김영경이 급하게 방문을 닫으며 박지원과 박예은이 마주치지 않게 만들었다. 결국 박지원도 박상원을 통해 박예은이 데이트에 나가지 못했다는 사실을 알게 됐고, 방 틈 사이로 들리는 박예은의 울음소리에 박지원도 멘붕에 빠졌다.박지원은 "예은 씨가 상원 씨한테 마음이 있는 걸 아니까 여러 가지 복합적인 감정 때문에 답답했다"고 밝혔다. 한혜진은 "예은도 지원 잘못이 아니라는 걸 알고, 지원은 선택당한 것뿐이다. 상원도 자기가 데이트하고 싶은 상대를 고르는 것은 완벽한 자유 선택 의지다. 누구의 잘못도 아니고 악인이 없으니까 모두가 다 힘든 거다"라며 이들이 어떻게 될지 궁금해했다.불편한 감정들이 꼬인 가운데 서로의 마음을 알아볼 수 있는 '진실게임' 시간이 다가왔다. 박상원은 '나와 같은 결의 사람과 반대되는 사람 중 어느 사람에게 끌리나요?'라는 질문을 뽑아 구본희에게 물었다. 구본희는 "같은 결의 사람에게 더 끌린다"라고 답했고 김무진과 김상현 모두 묘한 표정으로 감정을 숨겼다. 이어 박지원이 '오늘 낮 밤 데이트로 생각이 바뀌었나요?'라는 질문을 김상현에게 넘겼다.김상현은 "네"라고 답했다. 이에 김상현이 모두 호감을 표현했던 고소현과 구본희는 시선을 내리깔았고, 김무진은 당황했다. 김상현은 "오늘 대화로 확실히 알았다. '같은 결'의 사람은 본희 님이었고, '다른 결'의 사람은 소현 님이었다"고 속마음을 전해, 구본희와 고소현 사이 그의 심경이 어떻게 변하게 된 것일지 궁금증을 일으켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr