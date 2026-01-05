전현무와 김숙이 튀르키예 부적을 선물 받은 가운데 결혼 하는 것이 아니냐는 농담을 받아 웃음을 자아냈다.
5일 밤 8시 50분 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 2026년 새해를 맞아 김숙과 전현무를 위해 특별한 선물을 준비한 튀르키예인 알파고의 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 전현무는 상을 수상한 것에 대해 "모든 건 '톡파원' 여러분 덕이다"며 "이 힘이 없었으면 다른 방송도 못 했을 거다"고 고마워 했다. 양세찬은 "우리가 키운거다"고 거들었다. 이때 줄리엔은 "회식 쏘냐"고 물었다.
그러자 옆에서 이찬원은 전현무에게 "지금 3년 째 안 쏘고 있다"고 지적했고 김숙 역시 "3년간 대상 채무 불이행이다"고 했다. 급기야 양세찬은 "그냥 회식 쏘지말고 5만 원씩 주고 끝내라"고 해 웃음을 자아냈다. 이후 이찬원은 멤버들에게 새해 소망을 물었다. 전현무는 "게스트들이 많이 노리는 게 알파고 자리다"며 알파고에게 "자리 뺏겨서 아들 운동화 못 사줄까 봐 걱정이라고 하더라"고 했다. 이에 알파고는 "걱정이 클 때도 있지만 '톡파원25'에 인생을 건 사람은 내가 유일하다"고 했다.
김숙은 인정한다고 했다. 알파고는 "근데 여기에 그치지 않고 선물을 챙겨왔다"고 하면서 전현무와 김숙에게 튀르키예 부적을 내밀었다. 그러자 김숙은 전현무에게 같은 부적을 받은 것에 대해 "우리 결혼 하는 거 같다"고 해 웃음을 자아냈다. 알파고는 뭐가 됐든 두 사람이 행복하길 바라는 마음이라 했다. 이찬원은 "근데 왜 우리한테는 왜 선물 안 주냐"고 했고 알파고는 두쫀쿠를 준비했다며 다같이 먹을 것을 나누며 2026년 새해복을 서로 나눴다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
