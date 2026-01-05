사진=텐아시아DB

배우 안성기가 향년 74세 일기로 별세한 가운데, 많은 추모의 목소리가 쏟아지고 있다.5일 가수 배철수는 자신의 인스타그램에 "만나면 늘 환하게 웃어 주시던 안성기 형님, 명복을 빕니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다. 사진에는 '배철수의 음악캠프' 스튜디오를 찾은 안성기의 모습이 담겼다.가수 윤종신도 故안성기를 추모했다. 그는 이날 자신의 SNS에 "오랫동안 감사했다. 정말 좋아했다. 잊지 않겠다"라며 고인의 과거 사진을 게재했다. 배우 이시언 역시 "어릴 적 선생님 연기를 보면서 꿈을 키웠다. 항상 존경한다. 안성기 선생님의 명복을 빈다"라는 글을 올리며 깊은 애도를 표했다.이 외에도 패션 디자이너 황재근, 셰프 안유성, 배우 신현준, 유니세프 한국위원회 등이 故안성기의 별세 소식에 추모의 마음을 전했다.한편 5일 소속사 아티스트컴퍼니는 "안성기 배우가 2026년 1월 5일 오전 9시, 향년 74세로 별세했다"고 전했다. 앞서 안성기는 지난해 12월 30일 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채로 쓰러졌다. 이후 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐고, 중환자실에 입원해 치료받았으나 결국 의식을 회복하지 못했다.안성기는 사망 직전까지 혈액암 투병을 이어왔다. 그는 지난 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았지만, 추적 관찰 중 6개월 만에 병세가 재발했다.1952년생인 안성기는 5살이었던 1957년, 영화 '황혼열차'로 데뷔했다. 그는 60여 년 동안 약 200편의 작품에 출연하며 국민 배우로 많은 사랑을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr