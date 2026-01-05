'50세' 장혜진, ♥남편과 별거 중이라더니…30년 인연 공개, "드레스 직접 골라줘" ('동상이몽')

사진=텐아시아DB

배우 장혜진이 김숙과의 남다른 우정을 자랑한다.5일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽 2’)에서는 홍윤화, 김민기 ‘억 소리 나는’ 금은방 투어와, ‘월드클래스 배우’ 장혜진과 김숙의 30년 지기 절친 케미가 공개된다.최근 진행된 SBS ‘동상이몽 2’ 스튜디오 녹화에는 영화 ‘기생충’의 주역이자 전 세계 유수 영화제에서 주목받은 천만 배우 장혜진이 스페셜 MC로 함께했다. 장혜진은 김숙과 고등학교 시절부터 이어진 30년 절친 인연을 공개하며 남다른 우정을 드러냈다. 특히 과거 칸 영화제에 초청받았을 당시 스타일리스트 없이 참석을 앞둔 장혜진을 위해 김숙이 지인의 의류숍에 서 직접 드레스를 골라주는 등 ‘플렉스’ 했던 비화를 전해 모두를 놀라게 했다. 여기에 고퀄리티 김숙 성대모사까지 선보이며 반전 매력을 발산했다고 전해져 기대를 더한다.홍윤화는 다이어트 40kg 감량에 성공 시 금팔찌를 선물받기로 남편 김민기와 약속한 가운데, ‘다이어트 D-22’를 앞두고 목표 체중까지 10kg을 남겨둔 채 정체기에 빠졌다. 다이어트 의욕을 끌어올리기 위해 두 사람은 금은방으로 향했고, 2억 원대 골드바부터 7캐럿 다이아몬드 반지까지 직접 착용해 보며 ‘금의 기운’을 받았다. 금빛에 취한 홍윤화와 달리, 남편 김민기는 치솟은 금값 앞에서 안절부절못하는 모습으로 웃음을 더했다는 후문이다.이어 홍윤화, 김민기 부부는 생선구이 가게를 찾아 또 한 번 레전드 장면을 탄생시켰다. 홍윤화는 숟가락 단 두 개만으로 뼈를 말끔히 발라내는 생선 발골쇼를 선보인 것. 이를 지켜보던 서장훈은 “생선 먹으러 갈 때 연락할게요”라며 식당 동행을 제안해 웃음을 자아냈다. 여기에 더해 생선 여섯 마리를 순식간에 올킬하는 먹방까지 펼치며 클래스가 다른 홍윤화의 ‘먹스킬’이 방송을 통해 공개될 예정이다.홍윤화, 김민기 부부의 입이 ‘쩌억’ 벌어지는 금은방 투어부터, ‘기생충’ 배우 장혜진과 김숙의 30년 우정 케미는 이날 오후 10시 10분 방송되는 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr