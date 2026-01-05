사진=텐아시아DB

사진='극한84' 캡처

방송인 기안84가 마라톤 후반부, 극심한 컨디션 난조를 겪으며 주저앉았다.지난 4일 방송된 MBC 예능 '극한84'에서 기안84는 프랑스 메독 마라톤을 마무리한 뒤 북극 마라톤에 도전했다.프랑스 메독 마라톤 후반부, 기안84는 극심한 컨디션 난조 속에서도 자신을 달래며 레이스를 이어갔다. 전날의 여파로 인해 몸 상태가 온전치 않아 뛰다가 걷기를 반복하던 기안84는 자신의 뜻대로 되지 않는 답답함에 자책감을 느꼈고 설상가상으로 구토까지 하며 몸과 마음이 지쳐버린 모습을 보였다.부상·이탈자가 속출하는 가운데 크루장으로서의 책임감을 상기시키며 페이스를 끌어 올린 기안84는 4시간 7분 만에 36km 지점에 돌입했고, 화려한 코스프레 러너를 페이스 메이커 삼아 이를 악물고 앞으로 나아갔다. 41km 지점에서 영접한 아이스크림에 감동받은 듯 울컥한 기안84는 러너들을 추월한 끝에 완주에 성공했다.약 8500명 중에서 862등으로 들어온 기안84는 "아쉬웠다. 그래서 생각이 많아졌다. 심지어 뛴 거리가 전보다 훨씬 많아졌는데 '왜 이렇게 못 뛰지'라는 생각이 들어서 내 스스로에게 많이 실망했다"고 자책했다. 특히 기안84는 다음 마라톤을 제대로 뛰지 못할 경우 러닝화를 모두에게 나눠준 뒤 러닝을 은퇴하겠다는 굳은 다짐까지 전했다.기안84는 완주에 성공한 권화운, 이은지, 츠키에게 "늘 고맙게 생각한다"라며 진심 어린 마음을 조심스럽게 전했다. 메독 마라톤을 마무리한 기안84는 "저에게는 극한이었지만 고생 끝에 모든 것이 너무 행복하다. 시작한 지 얼마 안 됐지만, 같이 극복해 나갈 수 있어서 좋았다"고 말한 뒤 크루원들에게는 "우리의 달리기는 이제 시작이니 더 열심히 연습하자"고 메시지를 전했다.아프리카에 이어 프랑스 마라톤까지 완주에 성공한 기안84는 훨씬 더 극한의 마라톤인 '북극 마라톤'에 도전장을 던졌다. 지구에서 가장 추운 마라톤을 앞둔 기안84는 설렌 마음을 감추지 못했고 영상과 검색을 통해 사전 준비에 나섰지만 정보가 부족한 탓에 이내 벽에 부딪혔다.'극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr