사기로 전재산 날렸는데…서장훈, 결국 분노했다 "큰 돈이지만 주저앉을 수 없어" ('물어보살')

서장훈이 로맨스 스캠 피해자 사연에 분노한다.5일 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 346회에는 22세 사연자가 출연해 로맨스 스캠 피해 경험을 털어놓는다.사연자는 “공장에 취직해 열심히 일하면서 모은 전재산 9000만 원을 로맨스 스캠 사기로 모두 잃었다”며 어렵게 입을 연다. 사건의 시작은 SNS를 통한 메시지였다. 홍콩에서 한국 여행을 준비 중이라는 상대와 일상 대화를 나누며 빠르게 친밀감을 쌓았고, 전화 통화는 했지만 영상 통화는 한 번도 하지 않았다고. 이에 이수근은 “그렇게 많이 당하더라”라며 안타까움을 드러낸다.사연자는 “경제적 안정을 빠르게 갖추고자 하는 가치관이 잘 맞았다”며 이야기를 하던 중, 상대가 금 옵션 투자를 하고 있다며 높은 수익률을 보여줬다고 한다. 실제 같은 거래소 사이트에 속아 처음에는 소액으로 수익을 보게 됐고, 출금도 가능했던 탓에 결국 매일 500만 원씩 총 20일 가량에 걸쳐 모은 돈은 물론 가족에게 빌린 돈과 대출금까지 모두 투자하게 됐다.사연을 듣던 서장훈은 “그 타이밍에 투자 이야기가 나오는 게 너무 부자연스럽지 않냐”며 로맨스 스캠의 전형적인 수법을 짚고, 이수근은 “다 믿게 되는 거다”라며 사연자의 심리를 이해한다. 이후 사기임을 깨닫고 피해금액의 일부라도 되찾으려 했지만, 상대는 얼버무리며 “캄보디아에 갇혀 있다”는 등 황당한 대답을 이어갔다.서장훈은 “내가 여기서 목놓아 이야기하지 않냐”며 “아무도 믿지 마라. 만나보지도 않은 사람 말 믿고 돈을 막 보내 왜”라고 분노한다. 이어 사연자에게 “큰 돈이지만, 여기서 주저앉을 이유는 없다”며 진심 어린 조언을 건넨다.22살 청년에게 건네는 ‘로맨스 스캠 전문’ 보살들의 현실적인 조언은 이날 오후 8시 30분 방송되는 '무엇이든 물어보살'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr