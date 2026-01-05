이민정, ♥이병헌과 결국 싸웠다…"정성껏 밥 차려놨더니 5분컷"('냉부해')

사진=텐아시아DB

이민정이 남편 이병헌의 식사 속도 때문에 부부 싸움한 적 있다고 밝혔다.지난 4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 이민정, 유지태가 출연했다.10살 아들, 2살 딸을 키우고 있는 이민정은 "계속 집에서 밥을 해야하니까 밥 하는 게 넌더리난다. 오늘 얻어먹을 수 있다고 해서 편안한 마음으로 왔다"고 출연 소감을 밝혔다.이민정 아들은 이민정의 '냉부해' 출연을 기대했는데, 이유는 안정환 때문이라고. 안정환과 동네 이웃사촌이라는 이민정은 "(안정환과) 이웃이다. 그런데 마주친 적은 없다. 아들 준후가 축구를 오래했다. 친구들과 '이렇게 축구하고 있으면 내려오지 않을까' 했다. 크게 불러본 적도 있다"고 털어놨다.안정환은 "아드님이 절 좋아한다고 이병헌이 얘기하더라. 싸인은 해놨는데 아직 전달을 못 했다"고 말했다. 이민정은 "1층 정원에 버려두시면 가져가겠다"고 너스레를 떨었다.이민정은 유튜브 채널을 운영하고 있다. 영상에는 그간 이병헌이 블러 처리된 채 등장했다. 그 이유에 대해 이민정은 "처음에 공약을 걸라고 해서 50만이 넘으면 이병헌, 박찬욱 감독을 모시겠다고 했다. 그 전에 이병헌이 나오면 안 되니까 블러를 했다. 50만 가까워질수록 조금씩 연하게 모자이크를 했다"고 설명했다.이민정은 유튜브를 통해 자신의 요리를 공개했다. 이민정은 "요리를 배우진 않았다"고 말했다. 이어 "만약 저한테 시간을 주시면 셰프님들만큼 빨리할 수 있을 정도로 요새는 음식을 빨리 한다"며 요리 스피드에 자신감을 보였다. 그러면서 "애 하나와 둘은 아예 다르더라. 장조림을 한다고 하면 (재료를) 다 넣어놓고 끊이는 동안 씻는다"고 말했다.뛰어난 요리 실력을 가진 이민정이지만 밥 때문에 이병헌과 부부 싸움을 한 적 있다고. 이민정은 "신혼 때는 운 적도 있다. 신혼 때는 더 정성을 기울이고 싶지 않나. 전, 나물, 국 이렇게 하는데, 국을 퍼오기 전에 다 먹었더라"고 서운함을 내비쳤다. 이어 "5분 안에 먹는다. 나는 아직 한 술 뜨지도 않았으니 서운했다"고 이야기했다.이병헌의 5분컷 식사에 대해 이민정은 "촬영을 30년 정도 하던 사람이라 빨리 먹고 빨리 준비하는 게 습관이 된 거다"라고 설명했다. 이어 "지금은 조금 늘어나서 10분 가까이 된다. 다리 떨며 국 기다리고, 국이 오면 천천히 먹으면서도 계속 다리를 떤다. 제가 앉으면 그때서야 먹는다. 저도 조금 빨라져서 얼추 맞다"며 웃음을 자아냈다.이민정은 "남편은 빨간 맛을 좋아한다. 오삼불고기, 제육볶음 같은 걸 좋아한다. 반면 저는 순수 고기 맛을 좋아한다. 맛있는 소고기를 고추냉이나 맛있는 소금에 먹는 걸 좋아한다"며 서로 다른 입맛을 밝혔다. 이어 "원래 내가 양식을 좋아했다. 신혼 때 샌드위치에 수프 내놓으면, 다 먹고 '이제 밥 먹자'고 하더라. 이후 잘 안 먹게 됐다. 나는 다양한 음식 먹는 걸 좋아하는데, 남편은 한 그릇 음식을 선호한다"고 전했다.이민정은 이병헌과 단둘이 집에서 술을 마신다고. 이민정은 "남편이 밥은 빨리 먹어서 얘기할 시간이 없는데, 술은 오래 잘 앉아서 먹더라"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr