박나래, 관상가 무시무시한 한마디 재조명…"머리 좀 빗어"

'활동 중단' 중인 개그우먼 박나래의 1년 전 사주가 화제를 모으고 있다.
최근 관상가 박성준이 최화정, 김대호의 사주를 보면서 관심을 모으고 있는 가운데 1년 전 박나래에게 했던 예언이 재조명되고 있다.
지난 2024년 12월 '티티 스튜디오' 채널에는 박나래, 풍자가 출연한 '관상학개론' 영상이 공개됐고, 영상 속 관상가 박성준은 박나래의 2025년 운세를 점쳤다.
영상 속 관상가 박성준은 박나래의 2025년 운세를 점쳤다. 당시 박성준은 박나래에게 "내년엔 일이 확장되고 새로운 기회가 열린다. 하반기부터 남자가 들어오는 운이다"며 "원래 본인은 스스로 먹여 살려야 하는 사주다. 누군가에게 기대는 게 어려운 데다가 남편 자리에는 자식 같은 남자가 들어와 있다. 남자를 먹여 살릴 수 있는 에너지가 있다"고 말했다. 이에 박나래가 "그럴 욕심도 없다. (남자) 얼굴은 어떠냐"고 묻자, 박성준은 "얼굴에 좀 질서가 없어 보인다"면서 "남자를 만날 땐 너무 (자신에게) 기대는 사람을 만날 확률이 높다. 남자를 걸러내는 첫 번째 기준으로 '자기 힘으로 살아가려고 하는가'를 봐야 한다"고 조언했다.
이어 박나래가 "어떻게 하면 안정될 수 있겠냐"라고 묻자, 박성준은 "예전에 봤을 때보다 더 정신이 없어진 것 같다. 정신이 없다는 건 에너지가 응집되지 못하고 분열되는 거다. 뭐 하나 일관된 곳으로 에너지가 가지 않는다"며 "얼굴 그만 고치고 머리 좀 빗고 다녀라. 정신도 혼미한데 외형적으로라도 정갈한 느낌이 좋다"고 돌직구를 날렸다. 앞서 불거진 논란에 대해 박나래는 '백은영의 골든타임' 채을 통해 "현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중이다. 그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다"며 "당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖겠다. 제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다"고 입장을 전한 바 있다.
한편 박나래의 전 매니저들은 박나래를 상대로 갑질, 특수상해, 대리 처방, 불법 의료 시술, 진행비 미지급 등의 혐의를 주장하며 가압류를 신청했고, 법원은 이를 인용했다. 현재 관련 사안들은 수사 절차가 진행 중이다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
