박나래, 관상가 무시무시한 한마디 재조명…"머리 좀 빗어"

'활동 중단' 중인 개그우먼 박나래의 1년 전 사주가 화제를 모으고 있다.최근 관상가 박성준이 최화정, 김대호의 사주를 보면서 관심을 모으고 있는 가운데 1년 전 박나래에게 했던 예언이 재조명되고 있다.지난 2024년 12월 '티티 스튜디오' 채널에는 박나래, 풍자가 출연한 '관상학개론' 영상이 공개됐고, 영상 속 관상가 박성준은 박나래의 2025년 운세를 점쳤다.영상 속 관상가 박성준은 박나래의 2025년 운세를 점쳤다. 당시 박성준은 박나래에게 "내년엔 일이 확장되고 새로운 기회가 열린다. 하반기부터 남자가 들어오는 운이다"며 "원래 본인은 스스로 먹여 살려야 하는 사주다. 누군가에게 기대는 게 어려운 데다가 남편 자리에는 자식 같은 남자가 들어와 있다. 남자를 먹여 살릴 수 있는 에너지가 있다"고 말했다.이에 박나래가 "그럴 욕심도 없다. (남자) 얼굴은 어떠냐"고 묻자, 박성준은 "얼굴에 좀 질서가 없어 보인다"면서 "남자를 만날 땐 너무 (자신에게) 기대는 사람을 만날 확률이 높다. 남자를 걸러내는 첫 번째 기준으로 '자기 힘으로 살아가려고 하는가'를 봐야 한다"고 조언했다.이어 박나래가 "어떻게 하면 안정될 수 있겠냐"라고 묻자, 박성준은 "예전에 봤을 때보다 더 정신이 없어진 것 같다. 정신이 없다는 건 에너지가 응집되지 못하고 분열되는 거다. 뭐 하나 일관된 곳으로 에너지가 가지 않는다"며 "얼굴 그만 고치고 머리 좀 빗고 다녀라. 정신도 혼미한데 외형적으로라도 정갈한 느낌이 좋다"고 돌직구를 날렸다.앞서 불거진 논란에 대해 박나래는 '백은영의 골든타임' 채을 통해 "현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중이다. 그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다"며 "당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖겠다. 제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다"고 입장을 전한 바 있다.한편 박나래의 전 매니저들은 박나래를 상대로 갑질, 특수상해, 대리 처방, 불법 의료 시술, 진행비 미지급 등의 혐의를 주장하며 가압류를 신청했고, 법원은 이를 인용했다. 현재 관련 사안들은 수사 절차가 진행 중이다.