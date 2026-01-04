사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 이민정이 이병헌과 부부싸움 후 울기도 했다고 고백했다.4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 이민정, 유지태가 출연했다.유튜브 콘텐츠 '집밥 이민정'으로 많은 사랑을 받았던 이민정은 "지금 냉장고에 있는 걸로 빨리 해 먹일 수 있는, 불만 다룰 줄 알면 할 수 있는 음식을 주로 해서 좋아해주신 것 같다"고 겸손함을 드러냈다.이민정이 집밥으로 만든 음식 사진이 공개됐다. '파인 다이닝'급 메뉴에 유지태는 "요리를 배웠냐. 독학인데 이 정도냐"며 놀란 모습을 보였다. 최현석 셰프는 "이 정도면 '집밥 이민정'이 아니라, '집밥 이셰프'"라며 찬사를 보냈다.이민정은 요리를 빨리 하는 것에 자신감을 내비치며 "아이가 둘이 되니까 다르더라. 이제는 장조림을 해도 끊이는 동안 샤워를 한다"며 '애둘맘'의 현실 육아 고충을 털어놨다.요리 금손 이민정은 밥 때문에 이병헌과 부부싸움을 한 적 있다고 밝히며 "신혼 때는 운 적도 있다. 더 정성 기울이고 싶어서 오래 요리를 하게 되잖냐. 내가 국을 퍼오기 전에 밥을 다 먹었더라"고 서운함을 내비쳤다.이병헌의 5분컷 식사에 대해 이민정은 "나는 아직 식사 시작도 안 했는데"라면서도 "배우 생활을 오래 하다 보니까 빨리 먹기 습관이 들었다고 하더라. 지금은 늘어나서 10분 정도 먹는다. 다리 떨며 국 기다리고, 시간 조절해서 먹는다"며 애정을 드러냈다.냉장고를 공개한 이민정은 "남편은 빨간 맛을 좋아한다. 오삼불고기, 제육볶음 같은 걸 좋아한다. 반면 나는 고기 본연의 맛을 좋아한다"며 다른 입맛을 공개했다.그러면서 "원래 내가 양식을 좋아했다. 신혼 때 샌드위치에 수프 내놓으면, 다 먹고 '이제 밥 먹자'고 하더라. 이후 잘 안 먹게 됐다. 나는 다양한 음식 먹는 걸 좋아하는데, 남편은 한 그릇 음식을 선호한다"고 전했다.냉장고에서 발견된 '빨간쌀 막걸리'에 이민정은 "저걸 마시면 딸기 우유 먹는 척 속일 수 있다"면서 "25개월 딸이 말을 시작했는데, 와인병 보고 '저건 엄마 거'라고 하더라"며 위장 이유를 밝혔다.이병헌과 단둘이 집에서 술을 마신다는 이민정은 "남편이 밥은 빨리 먹어서 얘기할 시간이 없는데, 술은 오래 잘 앉아서 먹더라"고 이야기했다. '최애 안주' 질문에 그는 "저염식 중인 남편은 노가리(?), 나는 전을 좋아한다. 별명도 '이민전'"이라고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr