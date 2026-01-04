사진=KBS2 '1박 2일'

조세호 하차 후 5인 체제 '1박 2일'이 첫 선을 보였다.4일 방송된 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 강원특별자치도 춘천시에서 '2026 신년 계획 조작단' 첫 번째 이야기가 펼쳐졌다.이날 멤버들은 KBS 본관 앞에서 5인 체제로 첫인사를 전했다. 사생활 논란으로 하차한 조세호에 관한 이야기는 없었다.새해 계획에 대해 '새신랑' 김종민은 "무조건 아기부터 간다. 나 건들지 마라. 내 컨디션 안 좋게 하지 말라"고 선언해 웃음을 자아냈다.문세윤은 "종민 형이 2세를 위해 작년부터 몸 관리를 했다"고 설명했고, 딘딘은 "곧 러닝왕 션급 될 것"이라고 부연해 폭소케 했다.문세윤 또한 깜작 자녀 계획을 드러냈다. 김종민이 "세윤이가 셋째를 갖고 싶다고 하더라"고 폭로하자, 문세윤은 "헛소리. 몸도 준비되지 않았다"면서도 "가능성은 열려있다. 아장아장 걷던 게 그립더라"고 이야기했다.맏형 김종민은 "2026년 새해에도 힘차게 출발해 보겠습니다"라는 짧은 인사말을 여러 번 실패했다. 이어지는 NG에 PD는 "너무 어려운 걸 맡겼나"라며 후회해 폭소케 했다.미션 후 멤버들은 "새해 난이도 급상승했다"고 불만을 토로했다. 유선호는 "우리는 발전을 안 하는데"라고 중얼거렸고, 문세윤은 "제작진이 마음 단단히 먹었네, 우리랑 안 친하게 지내려고"라며 불만을 드러냈다.김종민은 "빨리 퇴근하는 것도 좋지만, '1박 2일' 인프라 최대한 누리고 싶다"면서 원할 때 먹고, 100% 실내 취침 보장인 회차를 꿈꿔 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr