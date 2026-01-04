사진 = 정성일 인스타그램
배우 정성일의 근황이 눈길을 끈다.

최근 정성일은 자신의 인스타그램에 "2025년 전란,살인자 리포트 너무 감사했습니다!! 함께 해주셨던 모든 분들께 감사드립니다~ 좋은 작품으로 또 찾아뵙겠습니다!!"라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진에는 서로 다른 정성일의 분위기의 장면들이 연속으로 담겼다. 흑백 톤의 클로즈업 컷에서는 블랙 턱시도와 보타이를 매치한 채 옆을 바라보는 시선이 담담한 긴장감을 전한다. 시상식 배경 앞에서는 트로피를 두 손으로 들어 올리고 정면을 응시하며 정갈한 헤어와 깔끔한 수트 핏으로 안정감을 더했다.
레드카펫에서는 블랙 벨벳 재킷에 화이트 셔츠를 매치하고 손으로 하트 포즈를 만들어 미소를 건네며 현장의 온도를 끌어올렸다. 수상 소감 무대 컷에서는 마이크 앞에 선 채 꽃다발과 트로피를 들고 차분한 표정으로 말을 잇는 모습이 담겨 성취의 순간을 실감케 한다.

이를 본 팬들은 "배우님 덕분에 작년 너무 행복했어요", "늘 응원합니다", "크 멋지심다 행님", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "올해도 또 만날 수 있는 날이 있길" 등의 댓글을 남겼다.
앞서 정성일은 결혼 9년 만에 파경을 맞았다. 한 매체는 단독보도를 통해 정성일과 아내가 오랜 숙고 끝에 이혼을 각자의 길을 택했으며 절차는 원만하게 마무리했다고 전했다. 두 사람은 2016년 결혼해 2017년부터 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
한편 정성일은 1980년생으로 2002년 영화 'H'를 통해 데뷔했으며 영화 '경관의 피', 드라마 '경이로운 소문', '비밀의 숲 2' 등에 출연했다. 긴 무명 시절을 겪은 후 2023년 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분) 남편 하도영 역으로 국내 및 해외 인지도가 크게 상승했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

